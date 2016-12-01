Неделя власти

Во вторник в ходе рабочей поездки в Алматы глава государства ознакомился с экспозицией нового музея, который является крупным научным и культурным центром, представляя весь спектр историко-культурного наследия региона.

Нурсултан Назарбаев направил телеграммы-соболезнования президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с трагической гибелью посла РФ в Турции Андрея Карлова и федеральному канцлеру Германии Ангеле Меркель в связи с террористическим актом, произошедшим 19 декабря в Берлине.

Под председательством премьер-министра РК Бакытжана Сагинтаева состоялось очередное заседание правительства Казахстана в селекторном режиме, на котором были рассмотрены итоги социально-экономического развития и исполнения бюджета за 11 месяцев 2016 года, а также законопроекты “О стандартизации” и “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам обеспечения единства измерений и стандартизации”.

В мажилисе под председательством депутата Абдиманапа Бектурганова прошло заседание комиссии по направлению “Образование” на тему “О подготовке квалифицированных кадров в 10 ведущих колледжах и 10 вузах для ключевых отраслей экономики с последующим распространением опыта в других учебных заведениях страны (п. 77 Плана нации “100 шагов”)”.

В среду состоялось очередное пленарное заседание мажилиса парламента, на котором во втором чтении одобрили проект закона “О судебно-экспертной деятельности в Республике Казахстан”.

Актуальные вопросы сотрудничества и перспективы межведомственного взаимодействия рассмотрели в ходе рабочей встречи заместителя председателя КНБ РК - директора пограничной службы генерал-майора Дархана Дильманова с заместителем начальника главного мобилизационного управления Центрального военного совета, начальником комитета по государственным границам и морским делам КНР генерал-майором Му Минбином.

Вчера, в четверг, глава государства Нурсултан Назарбаев встретился с президентом Ирана Хасаном Рухани, прибывшим в Казахстан с официальным визитом.

Прошло очередное пленарное заседание сената парламента, на котором приняли закон “О дактилоскопической и геномной регистрации”.

В мажилисе состоялась презентация законопроекта “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам электроэнергетики”.

Сегодня, в пятницу, в Алматы состоится научно-практическая конференция “Тқуелсiздiк - Тҹмарым, Мқнгiлiк Ел - Ҹраным” с участием видных государственных и общественных деятелей Казахстана и стран СНГ, депутатов парламента, лидеров и активистов ветеранских организаций и молодежного движения, представителей политических партий и других общественных организаций. Астана