ПОЛЕТЕЛИ В НОВЫЙ ГОД
Подробнее >>>
“АЛМАЗНЫЙ МЕЧ” КАРЛЫГАШ МУХАМЕДЖАНОВОЙ
Подробнее >>>
Поиск
о газете | контакты | подписка
Главная страница
Неделя власти
События
Исследования
Право
Экология
36,6
Тема
Образование
Поехали
Мир
Спорт
Светская жизнь
Люди
Культура
Шоу-бизнес
Мода
Прямой эфир
Смотри в оба
Пошутим
Гороскоп
Последняя страница
Документальный детектив
Старая версия
Форум
Реклама

Партнеры





Международный Институт Современной Политики

Деловой Казахстан


"Золотая коллекция"


Сто Сторон


"Аргументы и Факты в Казахстане"






погода в г. Алматы
погода в г. Астане



Власть Неделя власти

На расширенном заседании комитета сената по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам рассмотрен проект закона “О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Исламской Республикой Иран о передаче осужденных лиц”.
Министр образования и науки Ерлан Сагадиев и аким Астаны Асет Исекешев приняли участие в новогодней елке от имени президента РК.
Сегодня, во вторник, в сенате пройдет встреча с руководством Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции РК по вопросам реализации Антикоррупционной стратегии на 2015 - 2025 годы.
В Министерстве по инвестициям и развитию пройдет брифинг, посвященный теме “О новых механизмах субсидирования пассажирских перевозок. Разъяснение новых нормативных правил пассажирских и грузовых перевозок” с участием председателя комитета транспорта МИР РК Асета Асавбаева.


Астана

Поделиться:
 
 
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:
Просмотрено: 1485 раз Просмотров: 1485 опубликовал: Verstka Вчера, 13:00 Напечатать Комментарии (0)
Имя:*
E-Mail:
Комментарий:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Вставка ссылкиВставка защищённой ссылки Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Наши награды    
Календарь
«    Декабрь 2016    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 


Large Visitor Globe

Архив новостей
Декабрь 2016 (138)
Ноябрь 2016 (156)
Октябрь 2016 (167)
Сентябрь 2016 (186)
Август 2016 (173)
Июль 2016 (186)
Голосование
Оцените новый дизайн

Разработано студией Neolabs Web Solution
© 2007 Новое поколение
Fatal error: Call to a member function _destr() on a non-object in /home/npkz/public_html/engine/modules/main.php on line 390