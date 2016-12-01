На расширенном заседании комитета сената по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам рассмотрен проект закона “О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Исламской Республикой Иран о передаче осужденных лиц”.

Министр образования и науки Ерлан Сагадиев и аким Астаны Асет Исекешев приняли участие в новогодней елке от имени президента РК.

Сегодня, во вторник, в сенате пройдет встреча с руководством Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции РК по вопросам реализации Антикоррупционной стратегии на 2015 - 2025 годы.

В Министерстве по инвестициям и развитию пройдет брифинг, посвященный теме “О новых механизмах субсидирования пассажирских перевозок. Разъяснение новых нормативных правил пассажирских и грузовых перевозок” с участием председателя комитета транспорта МИР РК Асета Асавбаева.

Астана