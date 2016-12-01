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Алла Иванилова Неделя власти

Под председательством генерального прокурора Жакипа Асанова состоялось очередное заседание Координационного совета по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью, на котором обсудили вопросы соблюдения личным составом правоохранительных органов антикоррупционного законодательства и этического кодекса государственных служащих.
Прошло очередное заседание правительства, на котором рассмотрели ход исполнения плана законопроектных работ на 2017 год.
В Службе центральных коммуникаций прошла пресс-конференция с участием министра иностранных дел РК Ерлана Идрисова.
В Министерстве по инвестициям и развитию состоялся брифинг, посвященный теме “О новых механизмах субсидирования пассажирских перевозок. Разъяснение новых нормативных правил пассажирских и грузовых перевозок” с участием председателя комитета транспорта МИР РК Асета Асавбаева.
Вчера, в среду, глава государства Нурсултан Назарбаев подписал законы: “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам конкуренции и государственной поддержки жилищного строительства”, “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы”.
Состоялось очередное пленарное заседание мажилиса парламента, на котором спикер палаты Нурлан Нигматулин подвел итоги работы депутатов VI созыва в 2016 году, а также одобрили законопроект “О коллекторской деятельности”.
В Санто-Доминго прошла официальная церемония подписания договора об участии Доминиканкой Республики в Международной специализированной выставке ЭКСПО-2017 в Астане.
28 декабря в 15.30 в Службе центральных коммуникаций состоялась пресс-конференция, посвященная новым подходам в области миграционной политики Казахстана.
Сегодня, в четверг, состоится очередное пленарное заседание сената парламента.
 
Астана

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Просмотрено: 440 раз Просмотров: 440 опубликовал: Verstka Сегодня, 13:00 Напечатать Комментарии (0)
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