Под председательством генерального прокурора Жакипа Асанова состоялось очередное заседание Координационного совета по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью, на котором обсудили вопросы соблюдения личным составом правоохранительных органов антикоррупционного законодательства и этического кодекса государственных служащих.

Прошло очередное заседание правительства, на котором рассмотрели ход исполнения плана законопроектных работ на 2017 год.

В Службе центральных коммуникаций прошла пресс-конференция с участием министра иностранных дел РК Ерлана Идрисова.

В Министерстве по инвестициям и развитию состоялся брифинг, посвященный теме “О новых механизмах субсидирования пассажирских перевозок. Разъяснение новых нормативных правил пассажирских и грузовых перевозок” с участием председателя комитета транспорта МИР РК Асета Асавбаева.

Вчера, в среду, глава государства Нурсултан Назарбаев подписал законы: “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам конкуренции и государственной поддержки жилищного строительства”, “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы”.

Состоялось очередное пленарное заседание мажилиса парламента, на котором спикер палаты Нурлан Нигматулин подвел итоги работы депутатов VI созыва в 2016 году, а также одобрили законопроект “О коллекторской деятельности”.

В Санто-Доминго прошла официальная церемония подписания договора об участии Доминиканкой Республики в Международной специализированной выставке ЭКСПО-2017 в Астане.

28 декабря в 15.30 в Службе центральных коммуникаций состоялась пресс-конференция, посвященная новым подходам в области миграционной политики Казахстана.

Сегодня, в четверг, состоится очередное пленарное заседание сената парламента.



Астана