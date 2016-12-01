Неделя власти

Глава государства провел встречу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, на которой было обсуждено сотрудничество двух стран в рамках ЕАЭС.

В мажилисе состоялось расширенное собрание фракции партии “Нур Отан” с участием представителей фракций партий “Ак жол”, “Народные коммунисты” и депутатов от Ассамблеи народа Казахстана. Предметом обсуждения стала программа жилищного строительства “Нурлы жер”, а также программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства.

Министр образования и науки Ерлан Сагадиев и аким Астаны Асет Исекешев приняли участие в новогодней елке от имени президента РК.

Во вторник в сенате прошла встреча с руководством Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции РК по вопросам реализации Антикоррупционной стратегии на 2015 - 2025 годы.

В среду глава государства Нурсултан Назарбаев подписал законы: “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам конкуренции и государственной поддержки жилищного строительства”, “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы”.

Состоялось очередное пленарное заседание мажилиса парламента, на котором спикер палаты Нурлан Нигматулин подвел итоги работы депутатов VI созыва в 2016 году, а также был одобрен законопроект “О коллекторской деятельности”.

Вчера, в четверг, состоялось очередное пленарное заседание сената парламента, на котором был принят проект закона “О ратификации соглашения между Республикой Казахстан и Исламской Республикой Иран о передаче осужденных лиц”.

Сегодня, в пятницу, столичный департамент комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Астана проведет пресс-конференцию по вопросам отмены с 1 января 2017 года государственного ценового регулирования на товарных рынках с участием представителей Палаты предпринимателей города Астаны, субъектов рынка и средств массовой информации. Астана