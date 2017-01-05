Во вторник Казахстан на правах непостоянного члена Совета Безопасности ООН принял участие в первом заседании совета в 2017 году. Была утверждена программа работы Совбеза на январь текущего года. Казахстанскую делегацию представил Временный поверенный в делах РК Барлыбай Садыков.

Вчера, в среду, в Службе центральных коммуникаций прошел брифинг с участием заместителя начальника департамента миграционной полиции МВД РК Галины Сарсеновой и старшего инспектора департамента миграционной полиции Анар Жомартовой, которые рассказали о новых правилах регистрации казахстанцев, а также об изменениях в миграционном законодательстве.

Сегодня, в четверг, в регионах проходят встречи депутатов мажилиса парламента с избирателями. Парламентарии проинформируют граждан о своей депутатской деятельности и о том, как выполняются задачи, определенные главой государства в Плане нации “100 конкретных шагов”.



Астана