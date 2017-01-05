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Кто на новенького? Неделя власти

Глава государства освободил от занимаемой должности Аслана Мусина в связи с достижением пенсионного возраста. Напомним, что он являлся Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Хорватия, Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Боснии и Герцеговине, Черногории по совместительству.
Тимур Ташимбаев назначен временно исполняющим обязанности прокурора Северо-Казахстанской области. С 2012 года до настоящего назначения он работал начальником департамента по надзору за законностью оперативно-розыскной деятельности Генеральной прокуратуры РК.
Каныш Тулеушин освобождает пост председателя правления АО “Фонд развития предпринимательства “Даму”.
Бауржан Жамалов назначен заместителем акима Южно-Казахстанской области. Он будет курировать вопросы предпринимательства, индустриально-инновационного развития и туризма, а также сельского хозяйства.
Ерлан Идрисов назначен послом Республики Казахстан в Великобритании. Напомним, что ранее он занимал пост министра иностранных дел Республики Казахстан.
Кайрат Карманов назначен заместителем председателя комитета по инвестициям Министерства по инвестициям и развитию РК. До этого назначения он занимал пост советника председателя правления АО “Национальное агентство по экспорту и инвестициям Kaznex Invest”.
Малик Мурзалин утвержден в должности первого заместителя управляющего делами президента Республики Казахстан. При этом Мурат Айтенов назначен заместителем управляющего делами президента РК.
Президентом Клуба главных редакторов стал Ерлан Бекхожин. Напомним, что господин Бекхожин является академиком Академии журналистики Республики Казахстан, а также генеральным директором АО “Телерадиокомплекс президента Республики Казахстан”.
Айбатыр Жумагулов назначен на должность вице-министра национальной экономики Казахстана. Ранее он был председателем правления АО “Жилстройсбербанк Казахстана”.
АО “Национальная компания Казахстан Гарыш Сапары” возглавил Ергазы Нургалиев. Ранее он занимал пост заместителя председателя аэрокосмического комитета Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

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Просмотрено: 305 раз Просмотров: 305 опубликовал: Verstka Сегодня, 13:00 Напечатать Комментарии (0)
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