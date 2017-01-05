Неделя власти

Во вторник Казахстан на правах непостоянного члена Совета Безопасности ООН принял участие в первом заседании совета в 2017 году. Была утверждена Программа работы Совбеза на январь текущего года. Казахстанскую делегацию представил Временный поверенный в делах РК Барлыбай Садыков.

В среду в регионах начались встречи депутатов парламента с избирателями. Парламентарии проинформируют граждан о своей депутатской деятельности и о том, как выполняются задачи, определенные главой государства в Плане нации “100 конкретных шагов”.

В Службе центральных коммуникаций прошел брифинг с участием заместителя начальника департамента миграционной полиции МВД РК Галины Сарсеновой и старшего инспектора департамента миграционной полиции Анар Жомартовой, которые рассказали о новых правилах регистрации казахстанцев, а также об изменениях в миграционном законодательстве.

Вчера, в четверг, депутаты мажилиса парламента совместно с заместителем председателя комитета УИС генерал-майором юстиции Мейрамом Аюбаевым посетили учреждение ЕЦ-166/10 (строгий режим), которое дислоцируется в Астане.

Сегодня, в пятницу, глава православной церкви Казахстана митрополит Астанайский и Казахстанский Александр совершит праздничную литургию в Вознесенском кафедральном соборе Алматы.

Астана