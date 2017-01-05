НА РАБОТУ С ЧИСТОЙ СОВЕСТЬЮ
Подробнее >>>
ТРАДИЦИОННЫЙ БЕШБАРМАК ОТ “АСТАНЫ“
Подробнее >>>
Поиск
о газете | контакты | подписка
Главная страница
Неделя власти
События
Исследования
Право
Экология
36,6
Тема
Образование
Поехали
Мир
Спорт
Светская жизнь
Люди
Культура
Шоу-бизнес
Мода
Прямой эфир
Смотри в оба
Пошутим
Гороскоп
Последняя страница
Документальный детектив
Старая версия
Форум
Реклама

Партнеры





Международный Институт Современной Политики

Деловой Казахстан


"Золотая коллекция"


Сто Сторон


"Аргументы и Факты в Казахстане"






погода в г. Алматы
погода в г. Астане



Власть Неделя власти

В Службе центральных коммуникаций прошла пресс-конференция “Обеспечение верховенства закона” в рамках реализации 27-го пункта Плана нации “100 конкретных шагов”, а также лекторий на тему “Презентация обзора “10 наиболее важных событий в Центральной Азии в 2017 году”.
Состоялся торжественный прием от Чрезвычайного и Полномочного Посла КНР господина Чжан Ханьхуэй, где прошла церемония награждения республиканского конкурса “Вместе на Великом Шелковом пути”.
Сегодня, во вторник, состоится очередное заседание правительства Казахстана.


Астана

Поделиться:
 
 
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:
Просмотрено: 1780 раз Просмотров: 1780 опубликовал: Verstka Вчера, 12:00 Напечатать Комментарии (0)
Имя:*
E-Mail:
Комментарий:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Вставка ссылкиВставка защищённой ссылки Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Наши награды    
Календарь
«    Январь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 


Large Visitor Globe

Архив новостей
Январь 2017 (42)
Декабрь 2016 (159)
Ноябрь 2016 (156)
Октябрь 2016 (167)
Сентябрь 2016 (186)
Август 2016 (173)
Голосование
Оцените новый дизайн

Разработано студией Neolabs Web Solution
© 2007 Новое поколение
Fatal error: Call to a member function _destr() on a non-object in /home/npkz/public_html/engine/modules/main.php on line 390