

Власть Неделя власти В Службе центральных коммуникаций прошла пресс-конференция “Обеспечение верховенства закона” в рамках реализации 27-го пункта Плана нации “100 конкретных шагов”, а также лекторий на тему “Презентация обзора “10 наиболее важных событий в Центральной Азии в 2017 году”.

Состоялся торжественный прием от Чрезвычайного и Полномочного Посла КНР господина Чжан Ханьхуэй, где прошла церемония награждения республиканского конкурса “Вместе на Великом Шелковом пути”.

Сегодня, во вторник, состоится очередное заседание правительства Казахстана.

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Просмотрено: 1780 раз Просмотров: 1780 опубликовал: Verstka Вчера, 12:00 Напечатать Комментарии (0)