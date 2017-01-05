

Кто на новенького? Неделя власти Лаззат Уразбаева родилась в 1971 году. Образование высшее, окончила Актюбинский университет имени К. Жубанова по квалификации “учитель общетехнических дисциплин и физики”, Актюбинский региональный государственный университет имени К. Жубанова по специальности “юриспруденция”, бакалавр права, университет “Туран-Астана” по квалификации “магистр педагогики и психологии”. Работала учителем Тогузской средней школы Шалкарского района, учителем средней школы № 24 в Актобе, директором средней школы № 40. До назначения на данную должность работала руководителем отдела образования Актобе. Поделиться: 0

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Просмотрено: 1792 раз Просмотров: 1792 опубликовал: Verstka Вчера, 12:00 Напечатать Комментарии (0)