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Лаззат Уразбаева родилась в 1971 году. Образование высшее, окончила Актюбинский университет имени К. Жубанова по квалификации “учитель общетехнических дисциплин и физики”, Актюбинский региональный государственный университет имени К. Жубанова по специальности “юриспруденция”, бакалавр права, университет “Туран-Астана” по квалификации “магистр педагогики и психологии”. Работала учителем Тогузской средней школы Шалкарского района, учителем средней школы № 24 в Актобе, директором средней школы № 40. До назначения на данную должность работала руководителем отдела образования Актобе.