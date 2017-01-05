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Власть Неделя власти

Продолжаются встречи депутатов парламента с населением.
Член комитета по финансам и бюджету сената парламента РК Сергей Ершов посетил сельхозформирования и фермерские хозяйства Улытауского района Карагандинской области, где встретился с фермерами и сельхозпроизводителями. Сенаторы Серик Бектурганов и Женис Нургалиев в ходе рабочей поездки в Костанайскую область посетили Федоровский район.
Депутаты мажилиса Ерсултан Бектурганов и Жанат Джарасов посетили в эти дни село Каменка Сандыктауского района и Атбасарский район Акмолинской области. Мажилисмены Дания Еспаева, Глеб Щегельский, Куралай Каракен встретились с коллективом аэропорта Актобе и жителями авиагородка. Депутат мажилиса от Ассамблеи народа Казахстана Роман Ким встретился в городе Капшагае с коллективом завода “Рыбпром”.
Состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между Министерством здравоохранения и социального развития Республики Казахстан и Ассоциацией предприятий легкой промышленности Республики Казахстан.
Сегодня, в четверг, в Астане состоится семинар с докладом заместителя генерального секретаря Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Шэнь Чуньяо о 6-м пленарном заседании 18-го созыва КПК. На семиране будут обсуждаться: нынешняя экономическая ситуация Китая, перспективы китайско-казахстанских отношений и сотрудничества в различных областях, таких как торгово-экономическая, культурно-гуманитарная, энергетическая сфера.

Астана

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Просмотрено: 1555 раз Просмотров: 1555 опубликовал: Verstka Вчера, 12:30 Напечатать Комментарии (0)
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