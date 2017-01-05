

Кто на новенького? Неделя власти Трудовой путь начал в 1987 году врачом-ординатором детской инфекционной больницы города Шымкента. С 1988 по 2008 год был заведующим отделения, главным врачом детской инфекционной больницы города Шымкента, главным врачом областного дермато-венерологического диспансера, главным врачом областной детской больницы. С сентября 2008 года занимал должность главного врача областной клинической больницы.

В органах военной прокуратуры произведены кадровые перестановки. Подполковник юстиции Есжан Сыбанбаев назначен военным прокурором Талдыкорганского гарнизона. Майор юстиции Касен Рахматуллин занял должность военного прокурора Кызылординского гарнизона, а военным прокурором Капшагайского гарнизона назначен подполковник юстиции Тимур Андамасов.

На должность судьи Ауэзовского районного суда города Алматы назначен Максат Сейдахметов.

Судьей специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних города Алматы назначена Саида Болат. Поделиться: 0

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Просмотрено: 1435 раз Просмотров: 1435 опубликовал: Verstka Вчера, 12:30 Напечатать Комментарии (0)