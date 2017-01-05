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Неделя власти Неделя власти

Во вторник Казахстан впервые в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН принял участие в его открытых дебатах на тему “Предотвращение конфликтов и сохранение мира”.
Состоялось очередное заседание правительства Казахстана, на котором рассмотрели вопросы молодежной политики и итоги акции по легализации имущества.
В среду главой государства подписано распоряжение об образовании рабочей группы по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти.
Президент Казахстана провел встречу с председателем правления АО “Национальный управляющий холдинг “Байтерек” Ерболатом Досаевым, который представил отчет по итогам деятельности холдинга за 2016 год и видение его дальнейшего развития.
Глава государства принял председателя правления АО “Самрук-Казына” Умирзака Шукеева, который проинформировал о показателях развития фонда по итогам 2016 года.
Вчера, в четверг, состоялась рабочая поездка председателя мажилиса парламента Нурлана Нигматулина в Костанайскую область, где он встретился с трудовыми коллективами.
Актуальные вопросы, связанные с рассмотрением законопроекта “О пастбищах”, обсудили в ходе рабочей поездки председателя комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий сената парламента Сергея Плотникова в Восточно-Казахстанскую область.
Сегодня, в пятницу, в г. Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) состоится 6-е заседание казахстанско-эмиратской совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, в котором примет участие делегация Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК во главе с вице-министром Маратом Нургужиным. Планируется обсудить вопросы сотрудничества двух государств в области исследования и использования космического пространства в мирных целях.

Астана

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Просмотрено: 114 раз Просмотров: 114 опубликовал: Verstka 13 января 2017 Напечатать Комментарии (0)
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