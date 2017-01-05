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Кто на новенького? Неделя власти

Он - выпускник Алма-Атинского института народного хозяйства. В 1987-1988 годы был стажером Лондонского университета. Владеет казахским, русским, английским языками. Кандидат философских наук, доктор социологических наук. Профессор, академик Академии социальных наук Республики Казахстан, академик Российской Академии социальных наук, академик и президент Академии политической науки Республики Казахстан.
Управляющим директором АО “Национальный управляющий холдинг “Байтерек” назначен Вячеслав Сон. В его компетенцию будут входить вопросы правового обеспечения.
Он имеет стаж управленческой работы в юридической сфере. Трудовую деятельность начинал в 2002 году в группе АО “Банк Развития Казахстана”, трудовой путь прошел от юриста отдела правового обеспечения работы с ценными бумагами до директора юридического департамента. Затем работал управляющим директором АО “Национальная горнорудная компания “Тау-Кен Самрук”, заместителем гендиректора РГП “Казспецэкспорт” Министерства обороны РК. С 2013 года - директор департамента аудита и контроля АО “Национальный управляющий холдинг “Байтерек”.
Приказами генерального прокурора Республики Казахстан подполковник юстиции Есжан Арипович Сыбанбаев освобожден от занимаемой должности военного прокурора Кызылординского гарнизона и назначен военным прокурором Талдыкорганского гарнизона.
Военным прокурором Кызылординского гарнизона назначен майор юстиции Касен Жусупович Рахматулин, проходивший службу заместителем военного Талдыкорганского гарнизона.
Военным прокурором Капшагайского гарнизона назначен подполковник юстиции Тимур Джиенгалиевич Андамасов, ранее занимавший должность заместителя военного прокурора Алматинского гарнизона.
Подполковник юстиции Нурлан Сапарбекович Алпысов освобожден от должности военного прокурора Талдыкорганского гарнизона и зачислен в распоряжение главного военного прокурора.

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Просмотрено: 101 раз Просмотров: 101 опубликовал: Verstka 13 января 2017 Напечатать Комментарии (0)
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