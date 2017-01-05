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Президент Казахстана выступил на всемирном саммите “Энергия будущего” в Объединенных Арабских Эмиратах.
В мажилисе парламента прошел правительственный час с участием министра финансов Бахыта Султанова на тему “Совершенствование налогового и таможенного администрирования”.
В рамках подготовки к Всемирной зимней Универсиаде-2017 аким Алматы Бауыржан Байбек посетил автобусные парки города, международный аэропорт и железнодорожные вокзалы Алматы-1, Алматы-2.
Сегодня, во вторник, состоится очередное заседание правительства.
В Алматы пройдет церемония подписания казахстанско-голландского соглашения в проекте “Голландский конкурс инноваций соглашения о партнерстве”.
Астана