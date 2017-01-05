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Власть Неделя власти

Первый заместитель премьер-министра РК Аскар Мамин провел переговоры с вице-премьером и министром по делам президента ОАЭ шейхом Мансуром бен Заидом Аль Нахаяном. Рассмотрели пути реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне, в ходе официального визита президента РК Нурсултана Назарбаева в ОАЭ 15-16 января.
В Алматы прошла церемония подписания казахстанско-голландского соглашения в проекте “Голландский конкурс инноваций соглашения о партнерстве”.
Вчера, в среду, состоялось первое в 2017 году пленарное заседание мажилиса парламента, на котором председатель палаты Нурлан Нигматулин обозначил приоритеты работы парламентариев на предстоящий период.
В офисе организатора “Астана ЭКСПО-2017” генеральный директор - первый заместитель председателя правления АО “НК “Астана ЭКСПО-2017” Алишер Пирметов встретился с исполнительным вице-президентом по стратегическому маркетингу, членом исполнительного совета KOTRA Ду Юнг Кимом. В ходе встречи стороны обсудили вопросы подготовки к выставке “Астана ЭКСПО-2017”.
В Службе центральных коммуникаций прошла пресс-конференция, посвященная итогам научно-исследовательской экспедиции в Антарктиду “Полюс Независимости” с участием заведующей сектором секретариата АНК Администрации президента РК Назипы Шанаи, вице-президента РОО “Казахстанское национальное географическое общество” Нурлана Абдуова, руководителя группы экспедиции Магжана Сагимбаева.
Сегодня, в четверг, состоится рабочий визит комиссара “ЭКСПО-2017” Рапиля Жошыбаева в Армению для подписания договора об участии Армении на выставке.
В Службе центральных коммуникаций пройдут брифинги по итогам деятельности Министерства культуры и спорта за 2016 год и об итогах реализации программы “Дорожная карта занятости-2020”.
Состоится заседание Военного совета по итогам служебно-боевой деятельности.
Астана

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Просмотрено: 553 раз Просмотров: 553 опубликовал: Verstka Сегодня, 12:00 Напечатать Комментарии (0)
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