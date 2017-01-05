Неделя власти

Президент Казахстана выступил на Всемирном саммите “Энергия будущего” в Объединенных Арабских Эмиратах и посетил выставку саммита.

Нурсултан Назарбаев встретился с генеральным директором Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA) Аднаном Амином. В ходе беседы обсудили широкий спектр вопросов в части перспективных направлений сотрудничества.

В мажилисе парламента прошел правительственный час с участием министра финансов Бахыта Султанова на тему “Совершенствование налогового и таможенного администрирования”.

В рамках подготовки к Всемирной зимней Универсиаде-2017 аким Алматы Бауыржан Байбек посетил автобусные парки города, международный аэропорт и железнодорожные вокзалы Алматы-1, Алматы-2.

Во вторник под председательством премьер-министра РК Бакытжана Сагинтаева состоялось очередное заседание правительства в селекторном режиме, на котором рассмотрели вопросы подготовки к 28-й Всемирной зимней Универсиаде-2017 в Алматы и приоритетные направления развития отечественной кинематографии.

Вице-министр здравоохранения и социального развития РК Алексей Цой принял участие в Политическом форуме высокого уровня и в совещании комитета по здравоохранению Организации экономического сотрудничества и развития (далее - ОЭСР) на министерском уровне, прошедших в Париже.

В среду состоялось первое в 2017 году пленарное заседание мажилиса парламента, на котором председатель палаты Нурлан Нигматулин обозначил приоритеты работы парламентариев на предстоящий период.

В Службе центральных коммуникаций прошла пресс-конференция, посвященная итогам научно-исследовательской экспедиции в Антарктиду “Полюс Независимости”, с участием заведующей сектором секретариата АНК Администрации президента РК Назипы Шанаи, вице-президента РОО “Казахстанское национальное географическое общество” Нурлана Абдуова, руководителя группы экспедиции Магжана Сагимбаева.

Вчера, в четверг, состоялось совещание о ходе подготовки к 28-й Всемирной зимней Универсиаде 2017 года в Алматы.

Состоялся рабочий визит комиссара ЭКСПО-2017 Рапиля Жошыбаева в Армению для подписания договора об участии Армении в выставке.

Сегодня, в пятницу, состоится рабочий визит комиссара ЭКСПО-2017 Рапиля Жошыбаева в Румынию для подписания Договора об участии Румынии на выставке ЭКСПО-2017.

В Службе центральных коммуникаций пройдут пресс-конференции на тему “Вклад казахстанской общественности в “зеленую” экономику и ЭКСПО-2017" и “По итогам программы легализации и приватизации и планы на 2017 год”.

Астана