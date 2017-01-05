Серик Жумангарин стал вице-министром национальной экономики. Родился 22 июля 1969 года. В 1993-м окончил Московский ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции энергетический институт по специальности “теплофизика”. В 1997 году получил диплом Казахского государственного университета имени Е.А. Букетова (специальность “финансы и кредит”). В разные годы Серик Жумангарин - директор МЧП “Медкорп”, главный бухгалтер, директор МЧП “АСБ”, директор представительства АО “Атырауский НПЗ”, коммерческий директор ТОО “Компания Global”, генеральный директор ТОО “Корпорация “Батыс Ойл Газ”. С марта по июнь 2008 года - директор департамента Агентства РК по регулированию естественных монополий по Актюбинской области. В 2008-2010 годы - заместитель председателя комитета торговли Министерства индустрии и торговли, директор департамента развития торговли. В 2010-2011 годы - заместитель, первый заместитель председателя правления АО “Национальное агентство по развитию местного содержания NadLoc. С марта по июль 2012 года - директор департамента региональной политики и межбюджетных отношений Министерства экономического развития и торговли. В 2012-2013 годы - председатель комитета регионального развития Министерства экономического развития и торговли. В 2013-2014 годы - вице-министр регионального развития. С августа 2014-го до назначения вице-министром занимал должность председателя комитета по регулированию естественных монополий.