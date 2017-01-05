КОММЕРЧЕСКАЯ ПЕНСИЯ
Подробнее >>>
УДОБНОЕ РАСПИСАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ УНИВЕРСИАДЫ
Подробнее >>>
Поиск
о газете | контакты | подписка
Главная страница
Неделя власти
События
Исследования
Право
Экология
36,6
Тема
Образование
Поехали
Мир
Спорт
Светская жизнь
Люди
Культура
Шоу-бизнес
Мода
Прямой эфир
Смотри в оба
Пошутим
Гороскоп
Последняя страница
Документальный детектив
Старая версия
Форум
Реклама

Партнеры





Международный Институт Современной Политики

Деловой Казахстан


"Золотая коллекция"


Сто Сторон


"Аргументы и Факты в Казахстане"






погода в г. Алматы
погода в г. Астане



Кто на новенького? Неделя власти

Серик Жумангарин стал вице-министром национальной экономики. Родился 22 июля 1969 года. В 1993-м окончил Московский ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции энергетический институт по специальности “теплофизика”. В 1997 году получил диплом Казахского государственного университета имени Е.А. Букетова (специальность “финансы и кредит”). В разные годы Серик Жумангарин - директор МЧП “Медкорп”, главный бухгалтер, директор МЧП “АСБ”, директор представительства АО “Атырауский НПЗ”, коммерческий директор ТОО “Компания Global”, генеральный директор ТОО “Корпорация “Батыс Ойл Газ”. С марта по июнь 2008 года - директор департамента Агентства РК по регулированию естественных монополий по Актюбинской области. В 2008-2010 годы - заместитель председателя комитета торговли Министерства индустрии и торговли, директор департамента развития торговли. В 2010-2011 годы - заместитель, первый заместитель председателя правления АО “Национальное агентство по развитию местного содержания NadLoc. С марта по июль 2012 года - директор департамента региональной политики и межбюджетных отношений Министерства экономического развития и торговли. В 2012-2013 годы - председатель комитета регионального развития Министерства экономического развития и торговли. В 2013-2014 годы - вице-министр регионального развития. С августа 2014-го до назначения вице-министром занимал должность председателя комитета по регулированию естественных монополий.

Поделиться:
 
 
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:
Просмотрено: 1864 раз Просмотров: 1864 опубликовал: Verstka Вчера, 11:30 Напечатать Комментарии (0)
Имя:*
E-Mail:
Комментарий:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Вставка ссылкиВставка защищённой ссылки Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Наши награды    
Календарь
«    Январь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 


Large Visitor Globe

Архив новостей
Январь 2017 (112)
Декабрь 2016 (159)
Ноябрь 2016 (156)
Октябрь 2016 (167)
Сентябрь 2016 (186)
Август 2016 (173)
Голосование
Оцените новый дизайн

Разработано студией Neolabs Web Solution
© 2007 Новое поколение
Fatal error: Call to a member function _destr() on a non-object in /home/npkz/public_html/engine/modules/main.php on line 390