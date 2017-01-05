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Власть Неделя власти

Глава государства Нурсултан Назарбаев провел встречу со специальным посланником Генерального секретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.
На расширенном заседании комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам сената рассмотрен проект закона “О судебно-экспертной деятельности”.
В аэропорту Астаны состоялось выездное заседание комитета мажилиса по экономической реформе и региональному развитию по законопроекту “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам использования воздушного пространства и деятельности авиации”.
Депутат мажилиса Меруерт Казбекова принимает участие в первой подготовительной встрече 25-го экономико-экологического форума ОБСЕ на тему “Надлежащее управление, деловое партнерство и участие в экономической деятельности”, которая проходит в Вене (Австрия).
В Службе центральных коммуникаций прошла пресс-конференция, посвященная применению административного законодательства по вопросам регистрации по месту временного пребывания (проживания) с участием начальника департамента миграционной полиции Министерства внутренних дел РК Серика Саинова.
Сегодня, во вторник, в Астане продолжатся переговоры по урегулированию сирийского конфликта.
В Астане состоится открытие первого в Казахстане специализированного отделения по обслуживанию представителей электронной коммерции - E-commerce center с участием председателя правления АО “Казпочта” Багдата Мусина.

Астана

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Просмотрено: 30 раз Просмотров: 30 опубликовал: Verstka Сегодня, 11:30 Напечатать Комментарии (0)
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