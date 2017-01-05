

Кто на новенького? Неделя власти Ануар Джумадильдаев родился в 1965 году. В 1990 году окончил Университет Дружбы народов имени П. Лумумбы в Москве по специальности “математик”. В 2006 году окончил Западно-Казахстанский инженерно-технологический университет по специальности “финансист”.

Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов представил коллегам своего нового заместителя Меиржана Мырзалиева. Новому заместителю переданы вопросы привлечения инвестиций в регион, индустриально-инновационного развития, расширения экспортного потенциала области, в целом предпринимательства.

Председатель правления АО “Национальный управляющий холдинг “Байтерек” Ерболат Досаев представил коллективу АО “Жилстройсбербанк Казахстана” (дочерняя организация холдинга “Байтерек”) нового руководителя. Им стала действующий член совета директоров банка Ляззат Ибрагимова. Поделиться: 0

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Просмотрено: 26 раз Просмотров: 26 опубликовал: Verstka Сегодня, 11:30 Напечатать Комментарии (0)