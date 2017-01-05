В Астане завершились переговоры по урегулированию сирийского конфликта, в которых принимали участие представители России, Турции, Ирана, США, Сирии и 15 группировок сирийской оппозиции. Возглавлял процесс специальный посланник Генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

Прошло заседание комиссии при фракции партии “Нур Отан” по контролю за целевым и эффективным расходованием бюджетных средств и средств, выделяемых из Национального фонда РК на реализацию Государственной программы инфраструктурного развития “Нурлы жол” на 2015 - 2019 годы по направлению “Развитие социальной инфраструктуры”.

Состоялось очередное заседание правительства, на котором были рассмотрены следующие вопросы: основные направления взаимодействия между государством и неправительственными организациями (НПО) и развитие угольной промышленности.

Глава правительства Бакытжан Сагинтаев провел совещание по вопросам повышения глобальной конкурентоспособности Казахстана.

Вчера, в среду, в сенате состоялась встреча депутатов с руководством Фонда социального медицинского страхования РК по вопросам подготовки и внедрения системы обязательного социального медицинского страхования.

Прошло очередное пленарное заседание мажилиса парламента, на котором был одобрен ратификационный законопроект - Меморандум о взаимопонимании Казахстана с Турцией об оказании поддержки принимающей стороны при проведении учений подразделениями специального назначения.

Сегодня, в четверг, состоится очередное пленарное заседание сената парламента.



Астана