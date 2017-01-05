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Власть Неделя власти

В Астане завершились переговоры по урегулированию сирийского конфликта, в которых принимали участие представители России, Турции, Ирана, США, Сирии и 15 группировок сирийской оппозиции. Возглавлял процесс специальный посланник Генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура.
Прошло заседание комиссии при фракции партии “Нур Отан” по контролю за целевым и эффективным расходованием бюджетных средств и средств, выделяемых из Национального фонда РК на реализацию Государственной программы инфраструктурного развития “Нурлы жол” на 2015 - 2019 годы по направлению “Развитие социальной инфраструктуры”.
Состоялось очередное заседание правительства, на котором были рассмотрены следующие вопросы: основные направления взаимодействия между государством и неправительственными организациями (НПО) и развитие угольной промышленности.
Глава правительства Бакытжан Сагинтаев провел совещание по вопросам повышения глобальной конкурентоспособности Казахстана.
Вчера, в среду, в сенате состоялась встреча депутатов с руководством Фонда социального медицинского страхования РК по вопросам подготовки и внедрения системы обязательного социального медицинского страхования.
Прошло очередное пленарное заседание мажилиса парламента, на котором был одобрен ратификационный законопроект - Меморандум о взаимопонимании Казахстана с Турцией об оказании поддержки принимающей стороны при проведении учений подразделениями специального назначения.
Сегодня, в четверг, состоится очередное пленарное заседание сената парламента.

Астана

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Просмотрено: 1484 раз Просмотров: 1484 опубликовал: Verstka Вчера, 12:00 Напечатать Комментарии (0)
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