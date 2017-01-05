Он занимал различные должности в Министерстве юстиции, в том числе был советником министра юстиции РК по информационным технологиям и начальником управления информационных технологий Министерства юстиции РК. С апреля по август 2014 года работал председателем правления акционерного общества “Национальные информационные технологии”, а позже - председателем правления АО “Казпочта”.

Елжан Биртанов назначен министром здравоохранения Республики Казахстан. В 1994 году окончил Алма-Атинский государственный медицинский институт, в том же году - Университет штата Аризоны по специальности “интенсивная терапия и токсикология”, а в 2008 году окончил университет “Туран” по специальности “экономист”. В разные годы работал руководителем Алматинского городского токсикологического центра, директором республиканского государственного предприятия “Институт развития здравоохранения” Министерства здравоохранения Республики Казахстан, вице-министром здравоохранения и социального развития Республики Казахстан.

Министром труда и социальной защиты населения Республики Казахстан назначена Тамара Дуйсенова. Работала советником, заместителем и первым заместителем акима Сарыагашского района, вице-министром труда и социальной защиты населения РК, министром здравоохранения и социального развития РК.