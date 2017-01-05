Неделя власти

Глава государства Нурсултан Назарбаев провел встречу со специальным посланником Генерального секретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.

На расширенном заседании комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам сената рассмотрен проект закона “О судебно-экспертной деятельности”.

В аэропорту Астаны состоялось выездное заседание комитета мажилиса по экономической реформе и региональному развитию по законопроекту “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам использования воздушного пространства и деятельности авиации”.

Во вторник в Акорде состоялось заседание рабочей группы по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти под председательством главы государства Нурсултана Назарбаева.

Глава государства провел встречу с председателем Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Козы-Корпешем Джанбурчиным, который доложил об основных результатах работы Счетного комитета за 2016 год и задачах на предстоящий период.

В Астане завершились переговоры по урегулированию сирийского конфликта, в которых принимали участие представители России, Турции, Ирана, США, Сирии и 15 группировок сирийской оппозиции.

Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев провел встречу с представителями компании Macau Legend Development Ltd во главе с сопредседателем и исполнительным директором Дэвидом Чоу.

В среду глава государства выступил со специальным обращением к казахстанцам.

Президент Казахстана принял участие в церемонии зажжения огня 28-й Всемирной зимней Универсиады-2017.

В сенате состоялась встреча депутатов с руководством Фонда социального медицинского страхования РК по вопросам подготовки и внедрения системы обязательного социального медицинского страхования.

Прошло очередное пленарное заседание мажилиса парламента, на котором был одобрен ратификационный законопроект - Меморандум о взаимопонимании Казахстана с Турцией об оказании поддержки принимающей стороны при проведении учений подразделениями специального назначения.

Заместитель премьер-министра - министр сельского хозяйства Аскар Мырзахметов встретился с представителями голландской компании “Фарм Фритес”.

Вчера, в четверг, в мажилисе первый вице-министр по инвестициям и развитию Альберт Рау представил парламентариям законопроект “О стандартизации”.

Первый заместитель премьер-министра РК Аскар Мамин посетил с рабочей поездкой Кызылординскую область.

Сегодня, в пятницу, в Астане Министерство здравоохранения и социального развития проведет общественные слушания по проекту закона РК “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам здравоохранения и социально-трудовой сферы”.



Астана