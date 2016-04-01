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В специализированном межрайонном экономическом суде г. Астаны прошла пресс-конференция по подведению итогов 2016 года.
Сегодня, во вторник, в комитете мажилиса по аграрным вопросам состоится тематическое заседание на тему “Вопросы фитосанитарной безопасности и карантина растений в части реализации 55-го шага Плана нации - 100 шагов “Современное государство для всех” по обеспечению экспорта продукции растениеводства”.
В Астане состоится подведение итогов работы малайзийских экспертов в рамках диагностической миссии, а также обсуждение вопроса создания совместной рабочей группы в области халал-индустрии и возможное обсуждение создания совместных предприятий.
Астана