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Национальный центр по правам человека возглавил Серик Оспанов. С 1996 по 2004 год господин Оспанов был акимом Актау, заместителем акима Мангистауской области. С 2004 по 2016 год избирался депутатом мажилиса парламента Республики Казахстан трех созывов. Напомним, что с 2002 по 2016 год Национальный центр по правам человека возглавлял Вячеслав Афанасьевич Калюжный.
Альнур Ермагамбетов назначен и.о. председателя правления АО “Национальные информационные технологии”. С 2008 по 2015 год господин Ермагамбетов работал в ТОО “Хьюлетт-Паккард (К)”, был главой филиала HP Global Trading B.V. в Казахстане, а также занимал должность председателя правления АО “Astana Innovations”.