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Власть Неделя власти

Состоялось заседание правительства по вопросам реализации поручений, данных главой государства в рамках нового Послания народу Казахстана.
Прошло очередное заседание общественного совета по вопросам деятельности Министерства иностранных дел РК под председательством депутата сената парламента РК Бырганым Айтимовой и при активном участии членов совета, представляющих официальные органы, неправительственный сектор, академические круги.
Вчера, в среду, состоялось очередное пленарное заседание мажилиса парламента, на котором были одобрены поправки сената, внесенные в законопроект “О пастбищах”.
В Министерстве иностранных дел состоится брифинг министра иностранных дел РК Кайрата Абдрахманова для дипломатического корпуса на тему “Приоритеты в СБ ООН. Итоги за месяц”.
Министр здравоохранения Елжан Биртанов в селекторном режиме провел встречу с родителями детей и общественными организациями по вопросам детской онкологии и гематологии.
Сегодня, в четверг, депутаты парламента выехали в регионы для встреч с избирателями.
Астана

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Просмотрено: 47 раз Просмотров: 47 опубликовал: Verstka Сегодня, 11:00 Напечатать Комментарии (0)
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