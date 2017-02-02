Состоялось заседание правительства по вопросам реализации поручений, данных главой государства в рамках нового Послания народу Казахстана.

Прошло очередное заседание общественного совета по вопросам деятельности Министерства иностранных дел РК под председательством депутата сената парламента РК Бырганым Айтимовой и при активном участии членов совета, представляющих официальные органы, неправительственный сектор, академические круги.

Вчера, в среду, состоялось очередное пленарное заседание мажилиса парламента, на котором были одобрены поправки сената, внесенные в законопроект “О пастбищах”.

В Министерстве иностранных дел состоится брифинг министра иностранных дел РК Кайрата Абдрахманова для дипломатического корпуса на тему “Приоритеты в СБ ООН. Итоги за месяц”.

Министр здравоохранения Елжан Биртанов в селекторном режиме провел встречу с родителями детей и общественными организациями по вопросам детской онкологии и гематологии.

Сегодня, в четверг, депутаты парламента выехали в регионы для встреч с избирателями.

Астана