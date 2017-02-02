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Кто на новенького? Неделя власти

Нурлан Рахметов родился 24 сентября 1965 года. Окончил Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова в 1987 году. Кандидат физико-математических наук. С 1998 года - заместитель генерального директора РГП “Қазақстан Темiр Жолы”, затем директор департамента анализа и прогнозирования Министерства государственных доходов РК. С 2001 года - вице-министр государственных доходов, потом вице-министр финансов. В 2003-2004 годах - заместитель генерального директора ЗАО “КазТрансГаз” и ЗАО “Intergas Central Asia”, после этого - управляющий директор по экономике и финансам АО “НК “КазМунайГаз”. В 2006-2008 годах - председатель налогового комитета Министерства финансов РК. С 2008 года - управляющий директор АО “Самрук-Қазына”.
Исполняющим обязанности председателя правления АО “Казпочта” назначена Сауле Егембердиева. Занимавший эту должность Багдат Мусин 25 января был назначен председателем комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры. Сауле Егембердиева родилась 31 марта 1962 года. Окончила Новосибирский электротехнический институт связи. С 2003-го - директор департамента почтовых технологий АО “Казпочта”. С 19 мая 2015 года - заместитель председателя правления АО “Казпочта”. С августа 2016 года - управляющий директор по почтовым услугам.

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Просмотрено: 48 раз Просмотров: 48 опубликовал: Verstka Сегодня, 11:00 Напечатать Комментарии (0)
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