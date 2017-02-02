Неделя власти

Во вторник официальный сайт Акорды опубликовал полный текст Послания президента РК Нурсултана Назарбаева народу Казахстана от 31 января 2017 года.

Состоялось заседание правительства по вопросам реализации поручений, данных президентом РК Нурсултаном Назарбаевым в рамках нового Послания народу Казахстана.

В среду состоялось очередное пленарное заседание мажилиса парламента, на котором были одобрены поправки сената, внесенные в законопроект “О пастбищах”.

Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев провел совещание по вопросам передачи в конкурентную среду объектов АО “ФНБ “Самрук-Казына”.

Председатель правления АО “НК “Астана ЭКСПО-2017” Ахметжан Есимов провел встречу с комиссаром национальной секции Малайзии Зайни Бин Уджангом. Стороны обсудили технические вопросы по подготовке к ЭКСПО-2017.

Министр здравоохранения Елжан Биртанов в селекторном режиме провел встречу с родителями детей и общественными организациями по вопросам детской онкологии и гематологии.

Вчера, в четверг, депутаты парламента выехали в регионы для встреч с избирателями и обсуждения проекта конституционных реформ.

Сегодня, в пятницу, пройдет общественное слушание по проекту Кодекса РК “О недрах и недропользовании”.



Астана