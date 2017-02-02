АФРИКАНСКАЯ ДИЕТА
Подробнее >>>
ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ, КОТОРЫЙ НАДО ВЕРНУТЬ
Подробнее >>>
Поиск
о газете | контакты | подписка
Главная страница
Неделя власти
События
Исследования
Право
Экология
36,6
Тема
Образование
Поехали
Мир
Спорт
Светская жизнь
Люди
Культура
Шоу-бизнес
Мода
Прямой эфир
Смотри в оба
Пошутим
Гороскоп
Последняя страница
Документальный детектив
Старая версия
Форум
Реклама

Партнеры





Международный Институт Современной Политики

Деловой Казахстан


"Золотая коллекция"


Сто Сторон


"Аргументы и Факты в Казахстане"






погода в г. Алматы
погода в г. Астане



Кто на новенького? Неделя власти

В разные годы занимал должности помощника прокурора Ильичевского района города Павлодара, старшего помощника прокурора области, прокурора района, начальника управления прокуратуры области. Имеет классный чин советника юстиции.
Абай Турикпенбаев возглавил международный морской порт Актау. В 1986 году окончил Казанский химико-технологический университет по специальности “инженер-механик”, в 2000 году - Евразийский институт рынка по специальности “экономист-менеджер”, с 2015 года занимал должность вице-президента Актауского морского торгового порта.
Эльдар Жумагазиев назначен на должность заместителя председателя правления Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан. Он будет курировать вопросы образования, занятости и социальной сферы, бизнес-коммуникаций на государственном языке и развития IT-сферы. Эльдар Жумагазиев родился в Атырауской области. Окончил механический факультет Атырауского института нефти и газа, Российскую академию государственной службы при президенте РФ по специальности “политология”. В 2002-2006 годах работал начальником отдела по работе с молодежью и неправительственными организациями департамента внутренней политики Атырауской области, заместителем директора этого департамента. С февраля 2014 года работает в структуре национальной палаты предпринимателей “Атамекен”. На позиции советника председателя правления курировал вопросы PR, связи со СМИ и имиджевой работы. Также занимал должность заместителя руководителя аппарата.

Поделиться:
 
 
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:
Просмотрено: 316 раз Просмотров: 316 опубликовал: Verstka Сегодня, 12:00 Напечатать Комментарии (0)
Имя:*
E-Mail:
Комментарий:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Вставка ссылкиВставка защищённой ссылки Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Наши награды    
Календарь
«    Февраль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728 


Large Visitor Globe

Архив новостей
Февраль 2017 (32)
Январь 2017 (167)
Декабрь 2016 (159)
Ноябрь 2016 (156)
Октябрь 2016 (167)
Сентябрь 2016 (186)
Голосование
Оцените новый дизайн

Разработано студией Neolabs Web Solution
© 2007 Новое поколение
Fatal error: Call to a member function _destr() on a non-object in /home/npkz/public_html/engine/modules/main.php on line 390