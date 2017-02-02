В разные годы занимал должности помощника прокурора Ильичевского района города Павлодара, старшего помощника прокурора области, прокурора района, начальника управления прокуратуры области. Имеет классный чин советника юстиции.

Абай Турикпенбаев возглавил международный морской порт Актау. В 1986 году окончил Казанский химико-технологический университет по специальности “инженер-механик”, в 2000 году - Евразийский институт рынка по специальности “экономист-менеджер”, с 2015 года занимал должность вице-президента Актауского морского торгового порта.

Эльдар Жумагазиев назначен на должность заместителя председателя правления Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан. Он будет курировать вопросы образования, занятости и социальной сферы, бизнес-коммуникаций на государственном языке и развития IT-сферы. Эльдар Жумагазиев родился в Атырауской области. Окончил механический факультет Атырауского института нефти и газа, Российскую академию государственной службы при президенте РФ по специальности “политология”. В 2002-2006 годах работал начальником отдела по работе с молодежью и неправительственными организациями департамента внутренней политики Атырауской области, заместителем директора этого департамента. С февраля 2014 года работает в структуре национальной палаты предпринимателей “Атамекен”. На позиции советника председателя правления курировал вопросы PR, связи со СМИ и имиджевой работы. Также занимал должность заместителя руководителя аппарата.