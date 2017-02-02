Алла Иванилова

Вчера, в понедельник, в Астане прошла трехсторонняя международная техническая встреча по сирийскому урегулированию с участием экспертов из России и Ирана, а также представителей ООН. На повестке дня: рассмотрение вопросов соблюдения режима прекращения боевых действий; обсуждение предложений вооруженной сирийской оппозиции о прекращении огня; определение конкретных мер по установлению мира в Сирии.

Председатель сената парламента Касым-Жомарт Токаев встретился с председателем палаты депутатов парламента Чехии Яном Гамачеком.

В Астане состоялась интернет-конференция молодежного крыла “Жас Отан” с региональными филиалами по обсуждению послания президента Республики Казахстан Н. Назарбаева “Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность”.

Сегодня, во вторник, состоятся общественные слушания по проекту закона РК “О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях”.



Астана