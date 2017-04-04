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Депутат мажилиса Асылбек Смагулов в рамках рабочей проездки в Армению принял участие в миссии наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи государств - участников Содружества Независимых Государств при проведении выборов Национального собрания Республики Армения.
На полигоне Матыбулак министр обороны генерал-полковник Сакен Жасузаков проверил ход завершающего этапа бригадных тактических учений и дал положительную оценку подготовке воинских частей регионального командования “Юг”.
В правительстве прошла пресс-конференция на тему “Реализация Послания главы государства Нурсултана Назарбаева народу Казахстана “Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность” в части исполнения поручений по привлечению зарубежных инвестиций в АПК, экспорту сельскохозяйственной продукции и достижению взаимовыгодных двусторонних соглашений. Участие приняли представители Министерства сельского хозяйства, НПП “Атамекен” и АО “Продкорпорация”.
Сегодня, во вторник, состоится очередное заседание правительства.
Пройдет тематическое заседание комитета мажилиса по аграрным вопросам “Вопросы налогообложения при приобретении импортной сельскохозяйственной техники”.
Астана