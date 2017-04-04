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Власть Неделя власти

В рамках рабочей поездки в Мангистаускую область президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ознакомился с деятельностью морского терминала и провел встречу с представителями общественности региона.
В городе Вена состоялась конференция Альянса по борьбе с торговлей людьми. Темой форума стали вопросы против торговли детьми и об интересах ребенка. В работе 17-й конференции приняла участие депутат мажилиса Загипа Балиева.
Мажилис посетила заместитель постоянного представителя ПРООН в Республике Казахстан Мунхтуя Алтангерел, которая встретилась с парламентариями во главе с председателем комитета мажилиса по международным делам, обороне и безопасности Мауленом Ашимбаевым.
Состоялось очередное заседание правительства, на котором были рассмотрены ход реализации Государственной программы развития и функционирования языков в Республике Казахстан и реализация Государственной программы по противодействию религиозному экстремизму и терроризму на 2013-2017 годы.
Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев провел встречу с генеральным секретарем Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) Рамилем Сахиб оглу Гасановым.
Вчера, в среду, в мажилисе парламента состоялось очередное пленарное заседание, на котором в первом чтении был одобрен проект закона “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования законодательства в сфере интеллектуальной собственности”.
Состоялась встреча председателя правления АО “НК “Астана ЭКСПО-2017” Ахметжана Есимова с генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества Рашидом Алимовым, сообщается на сайте НК “Астана ЭКСПО-2017” . Стороны обсудили ход подготовки к международной специализированной выставке, а также к предстоящему саммиту глав государств - членов ШОС, который будет проводить свою работу в Астане в день открытия ЭКСПО-2017.
Сегодня, в четверг, состоится очередное пленарное заседание сената.
В мажилисе комитет по социально-культурному развитию проведет круглый стол. С докладом о повышении качества и доступности услуг дошкольного образования выступит министр образования и науки Ерлан Сагадиев.
Астана

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Просмотрено: 512 раз Просмотров: 512 опубликовал: Verstka 6 апреля 2017 Напечатать Комментарии (0)
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