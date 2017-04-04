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Неделя власти Неделя власти

Глава государства направил телеграмму-соболезнование президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с гибелью людей в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга.
Президент Казахстана в рамках рабочей поездки прибыл в Актау.
Государственный секретарь Республики Казахстан Гульшара Абдыкаликова приняла участие во встрече со стипендиатами международной стипендии “Болашак”, судьями и работниками судебной системы, направленными на стажировку в Великобританию.
На полигоне Матыбулак министр обороны генерал-полковник Сакен Жасузаков проверил ход завершающего этапа бригадных тактических учений и дал положительную оценку подготовке воинских частей регионального командования “Юг”.
Во вторник глава государства направил телеграмму-поздравление Александру Вучичу в связи с избранием на пост президента Республики Сербия.
В рамках рабочей поездки в Мангистаускую область президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ознакомился с деятельностью морского терминала и провел встречу с представителями общественности региона.
Состоялось очередное заседание правительства, на котором рассмотрели ход реализации Государственной программы развития и функционирования языков в Республике Казахстан и реализацию Государственной программы по противодействию религиозному экстремизму и терроризму на 2013-2017 годы.
В среду в мажилисе парламента состоялось очередное пленарное заседание, на котором в первом чтении одобрили проект закона “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования законодательства в сфере интеллектуальной собственности”.
Вчера, в четверг, В Астане состоялась 12-я встреча секретарей советов безопасности государств - членов Шанхайской организации сотрудничества.
Глава государства Нурсултан Назарбаев принял руководителей делегаций, прибывших в Астану на 12-ю встречу секретарей советов безопасности стран ШОС.
В ходе рабочего визита в Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии министр информации и коммуникаций Республики Казахстан Даурен Абаев провел встречу с руководством ВВС Worldwide Шоном О’Хара и Сергеем Становкиным. Стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества и возможность реализации совместных проектов.
Сегодня, в пятницу, в мажилисе состоится заседание рабочей группы по законопроекту “О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти”.
 
Астана

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Просмотрено: 305 раз Просмотров: 305 опубликовал: Verstka 7 апреля 2017 Напечатать Комментарии (0)
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