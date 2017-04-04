Алла Иванилова

Вчера, в понедельник, глава государства Нурсултан Назарбаев направил телеграмму-соболезнование президенту Арабской Республики Египет Абдель Фаттаху Ас-Сиси в связи с терактом в коптских православных церквях Танты и Александрии.

В мажилисе прошел правительственный час на тему “О ходе реализации госпрограммы инфраструктурного развития “Нурлы Жол” на 2015 - 2019 годы (транспортно-логистическая инфраструктура)” с участием министра по инвестициям и развитию Жениса Касымбека.

Состоялось очередное заседание правительства, на котором рассмотрели ход проведения приватизации и реализации программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства.

Министр обороны РК генерал-полковник Сакен Жасузаков провел встречу с спортсменами Центрального спортивного клуба армии, отличившимися в значимых республиканских и международных соревнованиях в 2017 году.

В Министерстве сельского хозяйства прошел брифинг по сотрудничеству с Израилем с участием вице-министра сельского хозяйства РК Гульмирой Исаевой и руководством НПП “Атамекен”, НАО “НАНОЦ”, АО “Продкорпорация”.

Сегодня, во вторник, в сенате состоится расширенное заседание комитета по социально-культурному развитию и науке по законопроекту “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам культуры”.

В мажилисе парламента пройдет круглый стол на тему “О ходе исполнения Закона Республики Казахстан “О государственной службе Республики Казахстан” в рамках исполнения 1-15, 28, 29-го шагов Плана нации “100 конкретных шагов” Астана