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Власть Неделя власти

Алла Иванилова
Вчера, в понедельник, глава государства Нурсултан Назарбаев направил телеграмму-соболезнование президенту Арабской Республики Египет Абдель Фаттаху Ас-Сиси в связи с терактом в коптских православных церквях Танты и Александрии.
В мажилисе прошел правительственный час на тему “О ходе реализации госпрограммы инфраструктурного развития “Нурлы Жол” на 2015 - 2019 годы (транспортно-логистическая инфраструктура)” с участием министра по инвестициям и развитию Жениса Касымбека.
Состоялось очередное заседание правительства, на котором рассмотрели ход проведения приватизации и реализации программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства.
Министр обороны РК генерал-полковник Сакен Жасузаков провел встречу с спортсменами Центрального спортивного клуба армии, отличившимися в значимых республиканских и международных соревнованиях в 2017 году.
В Министерстве сельского хозяйства прошел брифинг по сотрудничеству с Израилем с участием вице-министра сельского хозяйства РК Гульмирой Исаевой и руководством НПП “Атамекен”, НАО “НАНОЦ”, АО “Продкорпорация”.
Сегодня, во вторник, в сенате состоится расширенное заседание комитета по социально-культурному развитию и науке по законопроекту “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам культуры”.
В мажилисе парламента пройдет круглый стол на тему “О ходе исполнения Закона Республики Казахстан “О государственной службе Республики Казахстан” в рамках исполнения 1-15, 28, 29-го шагов Плана нации “100 конкретных шагов”

 

Астана

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Просмотрено: 103 раз Просмотров: 103 опубликовал: Ruslan Вчера, 15:00 Напечатать Комментарии (0)
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