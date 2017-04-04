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Власть Неделя власти

Алла Иванилова
Во вторник глава государства провел совещание по итогам деятельности Национального банка. В ходе встречи президенту были представлены отчет по итогам деятельности Национального банка РК за 2016 год и планы на предстоящий период.
Глава государства принял участие в церемонии принятия верительных грамот. В ходе церемонии верительные грамоты президенту Казахстана вручили чрезвычайные и полномочные послы: Королевства Марокко - Абделжалил Собри, Южно-Африканской Республики - Кийтуметци Сийпело Тандека Мэттьюс, Объединенных Арабских Эмиратов - Мухаммед Ахмед Султан Иса Аль-Джабер, Королевства Саудовская Аравия - Захир бен Мутиш Аль-Анези, Малайзии - Дато Саид Мохамад Бакри Бин Саид Абдул Рахман, Грузии - Зураб Абашидзе, Монголии - Лувсан Баттулга.
Первый заместитель премьер-министра РК Аскар Мамин провел выездное заседание Межведомственной комиссии (МВК) по обеспечению безопасности и правопорядка в период подготовки и проведения выставки ЭКСПО-2017.
Прошла встреча председателя ЦИК РК Берика Имашева с главой офиса программ ОБСЕ в Астане Дьердем Сабо по его просьбе.
Вчера, в среду, в республиканской газете “Егемен Қазақстан” вышла программная статья главы государства “Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру”.
В Агентстве по делам государственной службы и противодействию коррупции состоится брифинг о нововведениях в вопросах продвижения по службе управленческого звена государственных служащих.
Прошла церемония обмена письмами о сотрудничестве председателя управляющего комитета Астанинского регионального хаба в сфере государственной службы Алихана Байменова с посланником Генерального секретаря ООН, директором управления ООН по сотрудничеству Юг-Юг Хорхе Чедиек.
Сегодня, в четверг, в мажилисе парламента пройдет презентация законопроекта “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам регулирования земельных отношений”


Астана

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Просмотрено: 140 раз Просмотров: 140 опубликовал: Ruslan Вчера, 16:00 Напечатать Комментарии (0)
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