Неделя власти

Алла Иванилова

В понедельник глава государства Нурсултан Назарбаев направил телеграмму-соболезнование президенту Арабской Республики Египет Абдель Фаттаху Ас-Сиси в связи с терактом в коптских православных церквях Танты и Александрии.

В мажилисе прошел правительственный час на тему “О ходе реализации госпрограммы инфраструктурного развития “Нурлы Жол” на 2015 - 2019 годы (транспортно-логистическая инфраструктура)” с участием министра по инвестициям и развитию Жениса Касымбека.

Министр обороны РК генерал-полковник Сакен Жасузаков провел встречу со спортсменами Центрального спортивного клуба армии, отличившимися в значимых республиканских и международных соревнованиях в 2017 году.

Во вторник глава государства провел совещание по итогам деятельности Национального банка. В ходе встречи президенту представили отчет по итогам деятельности Национального банка РК за 2016 год и планы на предстоящий период.

В среду в республиканской газете “Егемен Қазақстан” вышла программная статья главы государства “Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру”.

Президент Казахстана провел встречу с министром обороны Сакеном Жасузаковым, который представил отчеты о текущем состоянии Вооруженных сил страны и реализации поставленных перед армией задач.

Глава государства встретился с министром оборонной и аэрокосмической промышленности Бейбутом Атамкуловым, который доложил о текущей деятельности министерства, формировании государственного оборонного заказа, проводимой работе в сфере информационной безопасности и планах по дальнейшему развитию отрасли.

Прошло очередное пленарное заседание мажилиса, на котором в двух чтениях одобрены законодательные поправки по вопросам транспорта, инициированные депутатами парламента.

Вчера, в четверг, глава государства провел встречу с министром юстиции Маратом Бекетаевым, который доложил о деятельности министерства за 2016 год и ознакомился с планами работ на предстоящий период.

В мажилисе парламента прошла презентация законопроекта “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам регулирования земельных отношений”.

Сегодня, в пятницу, состоится встреча депутатов сената с руководством Министерства информации и коммуникаций РК по вопросам реализации 100-го шага “Создание госкорпорации “Правительство для граждан” в рамках Плана нации - 100 конкретных шагов”.

Астана