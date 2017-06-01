Алла Иванилова

Во вторник под председательством главы государства прошло совещание по вопросам проведения международной выставки ЭКСПО-2017. Были рассмотрены общий порядок проведения международной выставки ЭКСПО-2017 и вопросы обеспечения безопасности граждан и гостей столицы в этот период.

Состоялось очередное заседание правительства, на котором были рассмотрены вопросы внедрения адресной социальной помощи в новом формате и новые подходы по развитию специальных экономических и индустриальных зон.

Глава правительства РК Бакытжан Сагинтаев провел встречу с представителями CNPC во главе с председателем совета директоров CNPC Ван Илинем.

В Библиотеке президента Республики Казахстан состоялась презентация сборника избранных трудов Нурсултана Назарбаева на китайском языке.

Вчера, в среду, председатель КНР Си Цзиньпин по приглашению Нурсултана Назарбаева прибыл в Казахстан с государственным визитом, совмещенным с участием в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и церемонии открытия международной выставки ЭКСПО-2017.

В Астане состоялось совещание министров обороны государств - членов Шанхайской организации сотрудничества. В мероприятии приняли участие главы оборонных ведомств Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана, генеральный секретарь ШОС и директор исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС.

В мажилисе парламента прошло очередное пленарное заседание, на котором были одобрены отчеты правительства и Счетного комитета об исполнении республиканского бюджета за 2016 год.

В Алматы начал работу IХ конгресс кардиологов РК, посвященный 40-летию НИИ кардиологии и внутренних болезней, с участием министра здравоохранения Казахстана Елжана Биртанова.

Сегодня, в четверг, в Астане начнет работу саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Пройдет очередное пленарное заседание сената, на котором будет рассмотрен проект конституционного закона РК “О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан”.

В Астане начнет работу молодежный форум Шанхайской организации сотрудничества. В работе форума примут участие молодые лидеры из Казахстана, России, КНР, Кыргызстана, Таджикистана, Беларуси, Пакистана и Индии.



Астана