Неделя власти

Алла Иванилова

В понедельник президент Казахстана провел встречу с председателем Комитета национальной безопасности Каримом Масимовым, который представил информацию о работе, осуществляемой КНБ совместно с другими правоохранительными органами в преддверии открытия международной выставки ЭКСПО-2017.

Указом Нурсултана Назарбаева утверждены изменения в положение об уполномоченном по этике.

Состоялось заседание Общественной комиссии по присуждению премий, вручению грантов и объявлению благодарности президента РК в области средств массовой информации в 2017 году под председательством государственного секретаря РК Гульшары Абдыкаликовой.

Во вторник под председательством главы государства прошло совещание по вопросам проведения международной выставки ЭКСПО-2017. Были рассмотрены общий порядок проведения международной выставки ЭКСПО-2017 и вопросы обеспечения безопасности граждан и гостей столицы в этот период.

Состоялось очередное заседание правительства, на котором были рассмотрены вопросы внедрения адресной социальной помощи в новом формате и новые подходы по развитию специальных экономических зон и индустриальных зон.

Глава правительства РК Бакытжан Сагинтаев провел встречу с представителями CNPC во главе с председателем совета директоров CNPC Ван Илинем.

В Библиотеке президента состоялась презентация сборника избранных трудов Нурсултана Назарбаева на китайском языке.

В среду председатель КНР Си Цзиньпин по приглашению Нурсултана Назарбаева прибыл в Казахстан с государственным визитом, совмещенным с участием в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и церемонии открытия международной выставки ЭКСПО-2017.

Государственный секретарь РК Гульшара Абдыкаликова приняла участие в церемонии открытия Центра традиционной китайской медицины в больнице медицинского центра Управления делами президента РК.

В мажилисе парламента прошло очередное пленарное заседание, на котором были одобрены отчеты правительства и Счетного комитета об исполнении республиканского бюджета за 2016 год.

Вчера, в четверг, в Астане начал работу саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Президент Казахстана в Акорде провел переговоры с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпинем.

Глава государства направил телеграмму-соболезнование президенту Исламской Республики Иран Хасану Рухани в связи с террористическими актами в городе Тегеране.

Сегодня, в пятницу, в Астане продолжит работу саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Состоится официальная церемония открытия выставки ЭКСПО-2017.



Астана