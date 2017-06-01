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Неделя власти Неделя власти

Алла Иванилова
В понедельник президент Казахстана провел встречу с председателем Комитета национальной безопасности Каримом Масимовым, который представил информацию о работе, осуществляемой КНБ совместно с другими правоохранительными органами в преддверии открытия международной выставки ЭКСПО-2017.
Указом Нурсултана Назарбаева утверждены изменения в положение об уполномоченном по этике.
Состоялось заседание Общественной комиссии по присуждению премий, вручению грантов и объявлению благодарности президента РК в области средств массовой информации в 2017 году под председательством государственного секретаря РК Гульшары Абдыкаликовой.
Во вторник под председательством главы государства прошло совещание по вопросам проведения международной выставки ЭКСПО-2017. Были рассмотрены общий порядок проведения международной выставки ЭКСПО-2017 и вопросы обеспечения безопасности граждан и гостей столицы в этот период.
Состоялось очередное заседание правительства, на котором были рассмотрены вопросы внедрения адресной социальной помощи в новом формате и новые подходы по развитию специальных экономических зон и индустриальных зон.    
Глава правительства РК Бакытжан Сагинтаев провел встречу с представителями CNPC во главе с председателем совета директоров CNPC Ван Илинем.
В Библиотеке президента состоялась презентация сборника избранных трудов Нурсултана Назарбаева на китайском языке.
В среду председатель КНР Си Цзиньпин по приглашению Нурсултана Назарбаева прибыл в Казахстан с государственным визитом, совмещенным с участием в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и церемонии открытия международной выставки ЭКСПО-2017.
Государственный секретарь РК Гульшара Абдыкаликова приняла участие в церемонии открытия Центра традиционной китайской медицины в больнице медицинского центра Управления делами президента РК.
В мажилисе парламента прошло очередное пленарное заседание, на котором были одобрены отчеты правительства и Счетного комитета об исполнении республиканского бюджета за 2016 год.
Вчера, в четверг, в Астане начал работу саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Президент Казахстана в Акорде провел переговоры с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпинем.
Глава государства направил телеграмму-соболезнование президенту Исламской Республики Иран Хасану Рухани в связи с террористическими актами в городе Тегеране.
Сегодня, в пятницу, в Астане продолжит работу саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Состоится официальная церемония открытия выставки ЭКСПО-2017.

Астана

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Просмотрено: 669 раз Просмотров: 669 опубликовал: Ruslan 9 июня 2017 Напечатать Комментарии (0)
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