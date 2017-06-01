Алла Иванилова

Вчера, в понедельник, премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев в Астане принял участие в министерской конференции “Обеспечение устойчивого развития энергетики”, которая открыла работу Восьмого международного форума по энергетике в рамках ЭКСПО-2017.

Глава правительства Казахстана Бакытжан Сагинтаев встретился с вице-президентом Европейской комиссии по энергетическому союзу Марошем Шефчовичем по вопросам сотрудничества в сферах энергетики и транспорта.

Состоялась отчетная встреча министра по инвестициям и развитию РК Жениса Касымбека перед населением.

В Службе центральных коммуникаций прошел круглый стол на тему “Законодательное регулирование закупок квазигосударственного сектора”.

Сегодня, во вторник, в Астане продолжат работу министерская конференция и Восьмой международный форум по энергетике для устойчивого развития “Обеспечение устойчивого развития энергетики”.

Пройдет очередное заседание правительства, на котором обсудят вопросы хода проведения весенне-полевых работ, реализации мер по защите трудовых прав работников и коррупции в центральных и местных исполнительных органах.

Состоится тематическое заседание комитета мажилиса по вопросам экологии и природопользования на тему “О развитии технологий в сфере использования атомной энергии”.



Астана