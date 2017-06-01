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Власть Неделя власти

Алла Иванилова
Во вторник глава государства провел встречу с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили, прибывшим в Казахстан с официальным визитом.
Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев провел встречу с заместителем председателя правительства Российской Федерации Дмитрием Рогозиным, с которым обсудил вопросы дальнейшего сотрудничества на комплексе “Байконур”.
Состоялось очередное заседание правительства, на котором рассмотрели вопросы итогов проведения весенне-полевых работ, реализации мер по защите трудовых прав работников и состояния коррупции в центральных и местных исполнительных органах.
Вчера, в среду, государственный секретарь РК Гульшара Абдыкаликова провела встречу с Генеральным комиссаром ООН на выставке ЭКСПО-2017, директором регионального бюро Программы развития ООН для стран Европы и СНГ, заместителем администратора ПРООН Джихан Султаноглу.
Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев провел встречи с вице-президентом Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Сирилом Мюллером и с вице-президентом Азиатского банка развития Венчаем Жангом.
Сегодня, в четверг, в Астане начнет работу Астанинский экономический форум на тему “Новая энергия - новая экономика”.
Состоится очередное пленарное заседание сената парламента.
В рамках евразийской международной книжной выставки-ярмарки Eurasian Book Fair-2017 в Астане при участии посла Казахстана в Канаде состоится презентация книги “Астана: архитектура, мифы, предназначение”, получившей статус официального бестселлера Канады.

Астана

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Просмотрено: 191 раз Просмотров: 191 опубликовал: Ruslan Вчера, 16:00 Напечатать Комментарии (0)
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