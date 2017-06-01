Алла Иванилова

Во вторник глава государства провел встречу с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили, прибывшим в Казахстан с официальным визитом.

Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев провел встречу с заместителем председателя правительства Российской Федерации Дмитрием Рогозиным, с которым обсудил вопросы дальнейшего сотрудничества на комплексе “Байконур”.

Состоялось очередное заседание правительства, на котором рассмотрели вопросы итогов проведения весенне-полевых работ, реализации мер по защите трудовых прав работников и состояния коррупции в центральных и местных исполнительных органах.

Вчера, в среду, государственный секретарь РК Гульшара Абдыкаликова провела встречу с Генеральным комиссаром ООН на выставке ЭКСПО-2017, директором регионального бюро Программы развития ООН для стран Европы и СНГ, заместителем администратора ПРООН Джихан Султаноглу.

Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев провел встречи с вице-президентом Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Сирилом Мюллером и с вице-президентом Азиатского банка развития Венчаем Жангом.

Сегодня, в четверг, в Астане начнет работу Астанинский экономический форум на тему “Новая энергия - новая экономика”.

Состоится очередное пленарное заседание сената парламента.

В рамках евразийской международной книжной выставки-ярмарки Eurasian Book Fair-2017 в Астане при участии посла Казахстана в Канаде состоится презентация книги “Астана: архитектура, мифы, предназначение”, получившей статус официального бестселлера Канады.



Астана