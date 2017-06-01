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РУКОПРИКЛАДСТВО КАК АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ
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Неделя власти Неделя власти

Алла Иванилова
В понедельник глава государства провел встречу с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым, в ходе которой обсуждались вопросы культурного и экономического сотрудничества между Астаной и Казанью.
Состоялся телефонный разговор президента РК с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиеевым.
Государственный секретарь РК Гульшара Абдыкаликова приняла участие в форуме Ассамблеи народа Казахстана “Энергия мира и согласия”, посвященном презентации казахстанской модели общественного согласия и общенационального единства Нурсултана Назарбаева в рамках международной специализированной выставки ЭКСПО-2017.
Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев в Астане принял участие в министерской конференции “Обеспечение устойчивого развития энергетики”, которая открыла работу Восьмого международного форума по энергетике в рамках ЭКСПО-2017.
Глава правительства Казахстана Бакытжан Сагинтаев встретился с вице-президентом Европейской комиссии по энергетическому союзу Марошем Шефчовичем по вопросам сотрудничества в сферах энергетики и транспорта.
Состоялась отчетная встреча министра по инвестициям и развитию РК Жениса Касымбека перед населением.
Во вторник глава государства провел встречу с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили, прибывшим в Казахстан с официальным визитом.
Председатель сената Касым-Жомарт Токаев посетил торжественную церемонию открытия Дня Организации Объединенных Наций на международной выставке ЭКСПО-2017.
Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев провел встречу с заместителем председателя правительства Российской Федерации Дмитрием Рогозиным, с которым обсудил вопросы дальнейшего сотрудничества на комплексе “Байконур”
Состоялось очередное заседание правительства, на котором рассмотрели вопросы итогов проведения весенне-полевых работ, реализации мер по защите трудовых прав работников и состояния коррупции в центральных и местных исполнительных органах.
В среду в Астане начал работу Астанинский экономический форум на тему “Новая энергия - Новая экономика”.
Состоялось очередное пленарное заседание мажилиса парламента, на котором одобрили пакет ратификационных актов.
Вчера, в четверг, глава государства провел встречу с председателем Комитета национальной безопасности Каримом Масимовым и министром внутренних дел Калмуханбетом Касымовым, которые представили отчет о состоянии криминогенной обстановки в стране по итогам пяти месяцев 2017 года.
Сегодня, в пятницу, в рамках X Астанинского экономического форума-2017 пройдут пленарное заседание с участием главы государства Нурсултана Назарбаева, встреча с ведущими мировыми экспертами и учеными по экономике, включая нобелевских лауреатов.

Астана

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Просмотрено: 137 раз Просмотров: 137 опубликовал: Ruslan Сегодня, 15:00 Напечатать Комментарии (0)
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