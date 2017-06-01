Алла Иванилова

Вчера, в понедельник, состоялось совместное заседание палат парламента.

Председатель сената парламента Касым-Жомарт Токаев провел рабочую встречу с федеральным советником (министром) иностранных дел Швейцарии Дидье Буркхальтером.

Состоялось открытие двухдневного Всемирного конгресса инженеров и ученых WSEC-2017 “Энергия будущего: инновационные сценарии и методы их реализации”, который проводится в рамках деловой программы ЭКСПО. В форуме принимают участие более 1000 участников из 51 страны мира. Организаторами WSEC выступили Национальная инженерная академия РК и Казахстанская национальная академия естественных наук.

Сегодня, во вторник, состоится очередное заседание правительства, на котором будут рассмотрены принимаемые меры в сфере закупок и единый перспективный план по развитию инфраструктуры системы здравоохранения. По итогам заседания на площадке пресс-центра правительства состоится пресс-конференция с участием руководства Министерства финансов и национальной палаты предпринимателей “Атамекен”.

Пройдет выездное заседание рабочей группы комитета мажилиса по экономической реформе и региональному развитию в эталонный центр по законопроектам “О стандартизации” и “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам обеспечения единства измерений и стандартизации”.



Астана