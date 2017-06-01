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Власть Неделя власти

Алла Иванилова
Вчера, в понедельник, состоялось совместное заседание палат парламента.
Председатель сената парламента Касым-Жомарт Токаев провел рабочую встречу с федеральным советником (министром) иностранных дел Швейцарии Дидье Буркхальтером.
Состоялось открытие двухдневного Всемирного конгресса инженеров и ученых WSEC-2017 “Энергия будущего: инновационные сценарии и методы их реализации”, который проводится в рамках деловой программы ЭКСПО. В форуме принимают участие более 1000 участников из 51 страны мира. Организаторами WSEC выступили Национальная инженерная академия РК и Казахстанская национальная академия естественных наук.
Сегодня, во вторник, состоится очередное заседание правительства, на котором будут рассмотрены принимаемые меры в сфере закупок и единый перспективный план по развитию инфраструктуры системы здравоохранения. По итогам заседания на площадке пресс-центра правительства состоится пресс-конференция с участием руководства Министерства финансов и национальной палаты предпринимателей “Атамекен”.
Пройдет выездное заседание рабочей группы комитета мажилиса по экономической реформе и региональному развитию в эталонный центр по законопроектам “О стандартизации” и “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам обеспечения единства измерений и стандартизации”.

Астана

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Просмотрено: 142 раз Просмотров: 142 опубликовал: Ruslan Сегодня, 15:00 Напечатать Комментарии (0)
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