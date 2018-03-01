Алла Иванилова

Во вторник президент Казахстана провел встречу с членом совета директоров независимым директором АО “Самрук-Қазына” Ричардом Эвансом, который представил информацию о текущем состоянии АО “Самрук-Қазына”, а также отчет о ходе трансформации холдинга.

Глава государства посетил национальный павильон Финляндии совместно с президентом Финляндской Республики Саули Ниинисте.

Состоялось очередное заседание правительства, на котором были рассмотрены вопросы - принимаемые меры в сфере закупок и единый перспективный план по развитию инфраструктуры системы здравоохранения. По итогам заседания на площадке пресс-центра правительства состоится пресс-конференция с участием руководства Министерства финансов и национальной палаты предпринимателей “Атамекен”.

Вчера, в среду, в сенате прошли парламентские слушания по вопросам развития гражданской защиты в Республике Казахстан.

Состоялось очередное пленарное заседание мажилиса, на котором был одобрен в первом чтении проект закона “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам рекламы”.

В преддверии предстоящего в Астане 30-го заседания совета иностранных инвесторов в правительстве состоялась встреча премьер-министра Бакытжана Сагинтаева с председателем наблюдательного совета компании Polpharma S.A. Ежи Стараком и исполнительным вице-президентом “Шеврон” Джеймсом Джонсоном по вопросам сотрудничества в нефтегазодобывающей сфере.

В правительстве с участием премьер-министра РК Бакытжана Сагинтаева состоялась церемония подписания ряда важных международных соглашений и меморандумов между Министерством энергетики РК, финансовыми институтами и инвесторами в области энергетики и возобновляемых источников энергии.

Прошла отчетная встреча с населением министра информации и коммуникаций Даурена Абаева.

Сегодня, в четверг, в Астане с участием президента Казахстана состоится 30-е заседание Совета иностранных инвесторов.

В Библиотеке Первого Президента РК состоится международная конференция высокого уровня “США - Казахстан”, посвященная дипломатическим отношениям Республики Казахстан и Соединенных Штатов Америки.



Астана