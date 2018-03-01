Неделя власти

Алла Иванилова

В понедельник состоялась встреча Государственного секретаря РК Гульшары Абдыкаликовой с Постоянным представителем Всемирного банка в Казахстане Ато Брауном, на которой обсудили актуальные вопросы сотрудничества Казахстана со Всемирным банком.

Прошло совместное заседание палат парламента с участием премьер-министра РК Бакытжана Сагинтаева, на котором утвердили отчеты об исполнении республиканского бюджета за 2016 год.

Председатель сената парламента Касым-Жомарт Токаев провел рабочую встречу с Федеральным советником (министром) иностранных дел Швейцарии Дидье Буркхальтером.

Состоялось открытие двухдневного Всемирного конгресса инженеров и ученых WSEC-2017 “Энергия будущего: инновационные сценарии и методы их реализации”, который проводится в рамках деловой программы ЭКСПО. В форуме принимают участие более 1000 участников из 51 страны мира. Организаторами WSEC выступили Национальная инженерная академия РК и Казахстанская национальная академия естественных наук.

Во вторник президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с членом совета директоров независимым директором АО “Самрук-Ћазына” Ричардом Эвансом, который представил информацию о текущем состоянии АО “Самрук-Ћазына”, а также отчет о ходе трансформации холдинга.

Глава государства посетил национальный павильон Финляндии совместно с президентом Финляндской Республики Саули Ниинисте.

Состоялось очередное заседание правительства, на котором рассмотрели принимаемые меры в сфере закупок и единый перспективный план по развитию инфраструктуры системы здравоохранения. По итогам заседания на площадке пресс-центра правительства состоится пресс-конференция с участием руководства Министерства финансов и Национальной палаты предпринимателей “Атамекен”.

В среду состоялась очередное пленарное заседание мажилиса, на котором одобрили в первом чтении проект закона “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам рекламы”.

В преддверии предстоящего в Астане 30-го заседания Совета иностранных инвесторов в правительстве прошли встречи премьер-министра Бакытжана Сагинтаева с председателем наблюдательного совета компании Polpharma S.A. Ежи Стараком, исполнительным вице-президентом “Шеврон” Джеймсом Джонсоном по вопросам сотрудничества в нефтегазодобывающей сфере, первым вице-президентом CNPC, президентом PetroChina Company Limited Ван Дунцзинем, руководителем практики по устойчивому развитию в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке Deloitte Оливье Жаном, министром экономики Нидерландов Хенком Кампом.

В правительстве с участием премьер-министра РК состоялась церемония подписания ряда важных международных соглашений и меморандумов между Министерством энергетики РК, финансовыми институтами и инвесторами в области энергетики и возобновляемых источников энергии.

Вчера, в четверг, в Астане с участием Нурсултана Назарбаева прошло 30-е заседание Совета иностранных инвесторов.

Глава государства провел встречу с президентом Европейского банка реконструкции и развития Сумой Чакрабарти. В ходе переговоров стороны обсудили перспективу дальнейшего инвестиционного сотрудничества и реализацию совместных проектов.

В Библиотеке Первого Президента РК состоялась международная конференция высокого уровня “США - Казахстан”, посвященная дипломатическим отношениям Республики Казахстан и Соединенных Штатов Америки.

Сегодня, в пятницу, в Астане состоится официальная церемония открытия Евразийского медиафорума.



Астана