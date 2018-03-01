ГОЛЕВОЙ ДУНАЙ

СБОРНАЯ КАЗАХСТАНА УСТУПИЛА БОЛГАРАМ, НО ОБЫГРАЛА ВЕНГРИЮ
Подробнее >>>
ПРИМЫ, СОЛИСТЫ И ЭТУАЛИ

ЗВЕЗДЫ БАЛЕТА СЛЕТЕЛИСЬ В АЛМАТЫ
Подробнее >>>
Поиск
о газете | контакты | подписка
Главная страница
Неделя власти
События
Исследования
Право
Экология
36,6
Тема
Образование
Поехали
Мир
Спорт
Светская жизнь
Люди
Культура
Шоу-бизнес
Мода
Прямой эфир
Смотри в оба
Пошутим
Гороскоп
Последняя страница
Документальный детектив
Старая версия
Форум
Реклама

Партнеры





"МК в Казахстане"


Деловой Казахстан


Сто Сторон







погода в г. Алматы
погода в г. Астане



Неделя власти Неделя власти

Алла Иванилова
В понедельник состоялась встреча Государственного секретаря РК Гульшары Абдыкаликовой с Постоянным представителем Всемирного банка в Казахстане Ато Брауном, на которой обсудили актуальные вопросы сотрудничества Казахстана со Всемирным банком.
Прошло совместное заседание палат парламента с участием премьер-министра РК Бакытжана Сагинтаева, на котором утвердили отчеты об исполнении республиканского бюджета за 2016 год.
Председатель сената парламента Касым-Жомарт Токаев провел рабочую встречу с Федеральным советником (министром) иностранных дел Швейцарии Дидье Буркхальтером.
Состоялось открытие двухдневного Всемирного конгресса инженеров и ученых WSEC-2017 “Энергия будущего: инновационные сценарии и методы их реализации”, который проводится в рамках деловой программы ЭКСПО. В форуме принимают участие более 1000 участников из 51 страны мира. Организаторами WSEC выступили Национальная инженерная академия РК и Казахстанская национальная академия естественных наук.
Во вторник президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с членом совета директоров независимым директором АО “Самрук-Ћазына” Ричардом Эвансом, который представил информацию о текущем состоянии АО “Самрук-Ћазына”, а также отчет о ходе трансформации холдинга.
Глава государства посетил национальный павильон Финляндии совместно с президентом Финляндской Республики Саули Ниинисте.
Состоялось очередное заседание правительства, на котором рассмотрели принимаемые меры в сфере закупок и единый перспективный план по развитию инфраструктуры системы здравоохранения. По итогам заседания на площадке пресс-центра правительства состоится пресс-конференция с участием руководства Министерства финансов и Национальной палаты предпринимателей “Атамекен”.
В среду состоялась очередное пленарное заседание мажилиса, на котором одобрили в первом чтении проект закона “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам рекламы”.
В преддверии предстоящего в Астане 30-го заседания Совета иностранных инвесторов в правительстве прошли встречи премьер-министра Бакытжана Сагинтаева с председателем наблюдательного совета компании Polpharma S.A. Ежи Стараком, исполнительным вице-президентом “Шеврон” Джеймсом Джонсоном по вопросам сотрудничества в нефтегазодобывающей сфере, первым вице-президентом CNPC, президентом PetroChina Company Limited Ван Дунцзинем, руководителем практики по устойчивому развитию в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке Deloitte Оливье Жаном, министром экономики Нидерландов Хенком Кампом.
В правительстве с участием премьер-министра РК состоялась церемония подписания ряда важных международных соглашений и меморандумов между Министерством энергетики РК, финансовыми институтами и инвесторами в области энергетики и возобновляемых источников энергии.
Вчера, в четверг, в Астане с участием Нурсултана Назарбаева прошло 30-е заседание Совета иностранных инвесторов.
Глава государства провел встречу с президентом Европейского банка реконструкции и развития Сумой Чакрабарти. В ходе переговоров стороны обсудили перспективу дальнейшего инвестиционного сотрудничества и реализацию совместных проектов.
В Библиотеке Первого Президента РК состоялась международная конференция высокого уровня “США - Казахстан”, посвященная дипломатическим отношениям Республики Казахстан и Соединенных Штатов Америки.
Сегодня, в пятницу, в Астане состоится официальная церемония открытия Евразийского медиафорума.

Астана

Поделиться:
 
 
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:
Просмотрено: 693 раз Просмотров: 693 опубликовал: Ruslan 23 июня 2017 Напечатать Комментарии (0)
Наши награды    
Календарь
«    Март 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 


Large Visitor Globe

Архив новостей
Март 2018 (137)
Февраль 2018 (164)
Январь 2018 (156)
Декабрь 2017 (145)
Ноябрь 2017 (177)
Октябрь 2017 (177)
Голосование
Будете ли Вы оформлять подписку на сайт, если сайт станет платным

Разработано студией Neolabs Web Solution
© 2007 Новое поколение
Fatal error: Call to a member function _destr() on null in /var/www/vhosts/np.kz/public_html/engine/modules/main.php on line 390