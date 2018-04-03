Алла Иванилова

Вчера, в понедельник, министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов провел отчетную встречу с населением.

В конгресс-центре выставочного комплекса ЭКСПО-2017 состоялась международная конференция “Туризм и энергия будущего: сокращение выбросов СО2”.

Прошел Национальный день Великобритании в рамках международной специализированной выставки ЭКСПО-2017. Официальную делегацию мероприятия возглавил Его Королевское Величество герцог Глочестера (принц Ричард).

Во вторник в мажилисе парламента состоится презентация законопроекта “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам информации и коммуникаций”.

Состоится очередное заседание правительства. На повестке - концепция развития туристской отрасли РК до 2023 года, а также вопросы транзита, логистики и придорожного сервиса.

Пройдет отчетная встреча перед населением министра финансов РК Бахыта Султанова.



Астана