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Власть Неделя власти

Алла Иванилова
Вчера, в понедельник, министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов провел отчетную встречу с населением.
В конгресс-центре выставочного комплекса ЭКСПО-2017 состоялась международная конференция “Туризм и энергия будущего: сокращение выбросов СО2”.
Прошел Национальный день Великобритании в рамках международной специализированной выставки ЭКСПО-2017. Официальную делегацию мероприятия возглавил Его Королевское Величество герцог Глочестера (принц Ричард).
Во вторник в мажилисе парламента состоится презентация законопроекта “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам информации и коммуникаций”.
Состоится очередное заседание правительства. На повестке - концепция развития туристской отрасли РК до 2023 года, а также вопросы транзита, логистики и придорожного сервиса.
Пройдет отчетная встреча перед населением министра финансов РК Бахыта Султанова.

Астана

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Просмотрено: 3312 раз Просмотров: 3312 опубликовал: Ruslan 27 июня 2017 Напечатать Комментарии (0)
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