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Власть Неделя власти

Алла Иванилова
Во вторник государственный секретарь РК Гульшара Абдыкаликова вручила журналистам премии и гранты, а также объявление благодарности президента Казахстана в области средств массовой информации.
В мажилисе парламента состоялась презентация законопроекта “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам информации и коммуникаций”.
Прошло очередное заседание правительства, на котором рассмотрели концепцию развития туристской отрасли РК до 2023 года, а также вопросы транзита, логистики и придорожного сервиса.
Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев провел заседание государственной комиссии по подготовке и проведению Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017.
Прошла отчетная встреча перед населением министра финансов РК Бахыта Султанова.
Вчера, в среду, в Казахстане прошли выборы депутатов сената парламента.
Состоялось очередное заседание мажилиса парламента, на котором одобрили проект закона “О ратификации Соглашения о перемещении служебного и гражданского оружия между государствами - членами Евразийского экономического союза”.
Сегодня, в четверг, состоится очередное пленарное заседание сената парламента, на котором планируется рассмотреть проект закона “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам электроэнергетики” (первое чтение).
Состоится открытие форума “Энергия будущего”. Мероприятие считается самым масштабным деловым событием в рамках международной специализированной выставки “Астана ЭКСПО-2017”.
В Агентстве по делам государственной службы и противодействию коррупции состоится совместное с национальной палатой предпринимателей “Атамекен” селекторное заседание. На повестке встречи обсуждение результатов выявленных коррупционных рисков в сфере транспортного контроля.


Астана

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Просмотрено: 2384 раз Просмотров: 2384 опубликовал: Ruslan 29 июня 2017 Напечатать Комментарии (0)
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