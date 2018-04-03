Алла Иванилова

Во вторник государственный секретарь РК Гульшара Абдыкаликова вручила журналистам премии и гранты, а также объявление благодарности президента Казахстана в области средств массовой информации.

В мажилисе парламента состоялась презентация законопроекта “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам информации и коммуникаций”.

Прошло очередное заседание правительства, на котором рассмотрели концепцию развития туристской отрасли РК до 2023 года, а также вопросы транзита, логистики и придорожного сервиса.

Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев провел заседание государственной комиссии по подготовке и проведению Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017.

Прошла отчетная встреча перед населением министра финансов РК Бахыта Султанова.

Вчера, в среду, в Казахстане прошли выборы депутатов сената парламента.

Состоялось очередное заседание мажилиса парламента, на котором одобрили проект закона “О ратификации Соглашения о перемещении служебного и гражданского оружия между государствами - членами Евразийского экономического союза”.

Сегодня, в четверг, состоится очередное пленарное заседание сената парламента, на котором планируется рассмотреть проект закона “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам электроэнергетики” (первое чтение).

Состоится открытие форума “Энергия будущего”. Мероприятие считается самым масштабным деловым событием в рамках международной специализированной выставки “Астана ЭКСПО-2017”.

В Агентстве по делам государственной службы и противодействию коррупции состоится совместное с национальной палатой предпринимателей “Атамекен” селекторное заседание. На повестке встречи обсуждение результатов выявленных коррупционных рисков в сфере транспортного контроля.





Астана