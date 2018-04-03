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Неделя власти Неделя власти

Алла Иванилова
В понедельник в Конгресс-центре выставочного комплекса ЭКСПО-2017 состоялась международная конференция “Туризм и энергия будущего: Сокращение выбросов СО2”.
Во вторник государственный секретарь РК Гульшара Абдыкаликова вручила журналистам премии и гранты, а также объявление благодарности президента Казахстана в области средств массовой информации.
В мажилисе парламента состоялась презентация законопроекта “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам информации и коммуникаций”.
Прошло очередное заседание правительства, на котором рассмотрели Концепцию развития туристской отрасли РК до 2023 года, а также вопросы транзита, логистики и придорожного сервиса.
В среду глава государства провел встречу с акимом Астаны Асетом Исекешевым, который представил отчет о выполнении поручений, данных на совещании по развитию города Астаны в апреле этого года, а также информацию о деятельности в сфере обеспечения правопорядка и улучшения инфраструктуры города.
Состоялось завершающее вторую сессию шестого созыва пленарное заседание мажилиса парламента, на котором одобрили проект закона “О ратификации Соглашения о перемещении служебного и гражданского оружия между государствами - членами Евразийского экономического союза”.
Вчера, в четверг, состоялось открытие форума “Энергия будущего”. Мероприятие считается самым масштабным деловым событием в рамках Международной специализированной выставки “Астана ЭКСПО-2017”.
Сегодня, в пятницу, состоится совместное заседание палат парламента.

Астана

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Просмотрено: 4442 раз Просмотров: 4442 опубликовал: Ruslan 30 июня 2017 Напечатать Комментарии (0)
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