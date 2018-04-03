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Власть Неделя власти

Алла Иванилова
Вчера, в понедельник, глава государства провел встречу с главами дипломатических миссий и представительств международных организаций, аккредитованных в Казахстане.
Глава государства Нурсултан Назарбаев лично проверил качество работы по лесопосадке вокруг Астаны.
Состоялось второе заседание Альянса сельскохозяйственного образования и научных инноваций Шелкового пути.
Сегодня, во вторник, состоится очередное заседание правительства, на котором рассмотрят вопросы защиты прав потребителей и ход проведения приватизации.
 
Астана

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Просмотрено: 2905 раз Просмотров: 2905 опубликовал: Ruslan 4 июля 2017 Напечатать Комментарии (0)
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