

Власть Неделя власти Алла Иванилова

Вчера, в понедельник, глава государства провел встречу с главами дипломатических миссий и представительств международных организаций, аккредитованных в Казахстане.

Глава государства Нурсултан Назарбаев лично проверил качество работы по лесопосадке вокруг Астаны.

Состоялось второе заседание Альянса сельскохозяйственного образования и научных инноваций Шелкового пути.

Сегодня, во вторник, состоится очередное заседание правительства, на котором рассмотрят вопросы защиты прав потребителей и ход проведения приватизации.



Астана Поделиться: 0

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Просмотрено: 2905 раз Просмотров: 2905 опубликовал: Ruslan 4 июля 2017 Напечатать Комментарии (0)