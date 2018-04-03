ГОРОДСКОЙ КОД 7-20-25

РЕЦЕПТ ДОСТУПНОЙ ИПОТЕКИ
Подробнее >>>
IX ФЕСТИВАЛЬ ФРАНЦУЗСКОГО КИНО В АЛМАТЫ

 
Подробнее >>>
Поиск
о газете | контакты | подписка
Главная страница
Неделя власти
События
Исследования
Право
Экология
36,6
Тема
Образование
Поехали
Мир
Спорт
Светская жизнь
Люди
Культура
Шоу-бизнес
Мода
Прямой эфир
Смотри в оба
Пошутим
Гороскоп
Последняя страница
Документальный детектив
Старая версия
Форум
Реклама

Партнеры





"МК в Казахстане"


Деловой Казахстан


Сто Сторон







погода в г. Алматы
погода в г. Астане



Власть Неделя власти

Алла Иванилова
В понедельник глава государства провел встречу с главами дипломатических миссий и представительств международных организаций, аккредитованных в Казахстане.
Президент РК Нурсултан Назарбаев совершил облет зеленой зоны вокруг Астаны, принял участие в традиционном выпуске фазанов и косулей и по итогам провел брифинг для представителей средств массовой информации.
Государственный секретарь РК Гульшара Абдыкаликова приняла участие в торжественном открытии выставки “Восток и Запад: старинное оружие из собрания Государственного Эрмитажа”, приуроченной к Международной специализированной выставке ЭКСПО-2017.
Состоялось второе заседание Альянса сельскохозяйственного образования и научных инноваций Шелкового пути.
Во вторник глава государства принял участие в торжественной церемонии поднятия Государственного флага на площади этномемориального комплекса “Атамекен”, тем самым дав старт праздничным мероприятиям, посвященным Дню столицы.
Президент США Дональд Трамп поздравил Нурсултана Назарбаева и народ Казахстана от имени американского народа с успешной работой международной специализированной выставки ЭКСПО-2017, проводимой впервые в Центральной Азии.
Глава государства дал интервью телеканалу “Россия 24”, ответив на вопросы об истории строительства Астаны и рассказав о ходе развития зеленой зоны вокруг столицы Казахстана.
Депутаты сената Рашит Акимов, Аскар Бейсенбаев и Али Бектаев приняли участие в ежегодной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге.
Состоялось очередное заседание правительства, на котором рассмотрели вопросы защиты прав потребителей и ход проведения приватизации.
Вчера, в среду, в Астане начались двусторонние встречи в рамках Астанинского процесса по урегулированию сирийского конфликта. В ходе пятой международной встречи по Сирии на высоком уровне в рамках Астанинского процесса будет продолжена работа над реализацией положений Меморандума о создании зон деэскалации в Сирии, подписанного по итогам предыдущей встречи в столице Казахстана.
В Вашингтоне прошли двусторонние оборонные консультации между представителями оборонных ведомств Республики Казахстан и США. Военную делегацию Казахстана возглавил заместитель министра обороны РК генерал-лейтенант Талгат Мухтаров. Обсуждены текущие и перспективные вопросы военного сотрудничества между РК и США, подписан очередной Пятилетний план военного сотрудничества на 2018 - 2022 годы, который определяет направления взаимодействия на предстоящий пятилетний период.
На территории ЭКСПО-2017 состоялся Национальный день Китайской Народной Республики. В мероприятии приняли участие председатель комитета по содействию международной торговле КНР Цзян Цзэнвэй. В рамках празднования прошел форум сотрудничества Китая и Казахстана на тему “Шелковый путь” и “Будущее энергетики” двух государств.
Сегодня, в четверг, в Казахстане отмечают День столицы.

Астана

Поделиться:
 
 
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:
Просмотрено: 1201 раз Просмотров: 1201 опубликовал: Ruslan 6 июля 2017 Напечатать Комментарии (0)
Наши награды    
Календарь
«    Апрель 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 


Large Visitor Globe

Архив новостей
Апрель 2018 (77)
Март 2018 (137)
Февраль 2018 (164)
Январь 2018 (156)
Декабрь 2017 (145)
Ноябрь 2017 (177)
Голосование
Оцените новый дизайн

Разработано студией Neolabs Web Solution
© 2007 Новое поколение
Fatal error: Call to a member function _destr() on null in /var/www/vhosts/np.kz/public_html/engine/modules/main.php on line 390