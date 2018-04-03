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Алла Иванилова
В понедельник глава государства провел встречу с главами дипломатических миссий и представительств международных организаций, аккредитованных в Казахстане.
Президент РК Нурсултан Назарбаев совершил облет зеленой зоны вокруг Астаны, принял участие в традиционном выпуске фазанов и косулей и по итогам провел брифинг для представителей средств массовой информации.
Государственный секретарь РК Гульшара Абдыкаликова приняла участие в торжественном открытии выставки “Восток и Запад: старинное оружие из собрания Государственного Эрмитажа”, приуроченной к Международной специализированной выставке ЭКСПО-2017.
Состоялось второе заседание Альянса сельскохозяйственного образования и научных инноваций Шелкового пути.
Во вторник глава государства принял участие в торжественной церемонии поднятия Государственного флага на площади этномемориального комплекса “Атамекен”, тем самым дав старт праздничным мероприятиям, посвященным Дню столицы.
Президент США Дональд Трамп поздравил Нурсултана Назарбаева и народ Казахстана от имени американского народа с успешной работой международной специализированной выставки ЭКСПО-2017, проводимой впервые в Центральной Азии.
Глава государства дал интервью телеканалу “Россия 24”, ответив на вопросы об истории строительства Астаны и рассказав о ходе развития зеленой зоны вокруг столицы Казахстана.
Депутаты сената Рашит Акимов, Аскар Бейсенбаев и Али Бектаев приняли участие в ежегодной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге.
Состоялось очередное заседание правительства, на котором рассмотрели вопросы защиты прав потребителей и ход проведения приватизации.
Вчера, в среду, в Астане начались двусторонние встречи в рамках Астанинского процесса по урегулированию сирийского конфликта. В ходе пятой международной встречи по Сирии на высоком уровне в рамках Астанинского процесса будет продолжена работа над реализацией положений Меморандума о создании зон деэскалации в Сирии, подписанного по итогам предыдущей встречи в столице Казахстана.
В Вашингтоне прошли двусторонние оборонные консультации между представителями оборонных ведомств Республики Казахстан и США. Военную делегацию Казахстана возглавил заместитель министра обороны РК генерал-лейтенант Талгат Мухтаров. Обсуждены текущие и перспективные вопросы военного сотрудничества между РК и США, подписан очередной Пятилетний план военного сотрудничества на 2018 - 2022 годы, который определяет направления взаимодействия на предстоящий пятилетний период.
На территории ЭКСПО-2017 состоялся Национальный день Китайской Народной Республики. В мероприятии приняли участие председатель комитета по содействию международной торговле КНР Цзян Цзэнвэй. В рамках празднования прошел форум сотрудничества Китая и Казахстана на тему “Шелковый путь” и “Будущее энергетики” двух государств.
Сегодня, в четверг, в Казахстане отмечают День столицы.
Астана