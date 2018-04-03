Алла Иванилова

Во вторник под председательством главы государства состоялось заседание Совета безопасности, на котором обсудили актуальные вопросы обеспечения кибербезопасности и профилактики терроризма.

Глава государства провел встречу с министром оборонной и аэрокосмической промышленности Бейбутом Атамкуловым.

Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев провел встречу с министром сельского хозяйства Китайской Народной Республики Хань Чаньфу.

Состоялось очередное заседание правительства, на котором рассмотрели вопросы информатизации системы здравоохранения, государственного регулирования цен на все лекарственные препараты, меры по недопущению роста цен на социально значимые продовольственные товары.

В рамках ЭКСПО-2017 прошел день Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Вчера, в среду, в резиденции “Ак орда” прошла встреча президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с Федеральным президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, прибывшим в Казахстан с официальным визитом.

Состоялась встреча под руководством заместителя координатора, руководителя экономической деятельности секретариата ОБСЕ Эрмелинды Мекси с участием представителей Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции, Верховного суда и оценочной миссии секретариата ОБСЕ.

В Астане прошел международный форум “Программа партнерства “Зеленый мост”.

Сегодня, в четверг, состоится пленарное заседание “Новая программа устойчивого развития городов как ответ на глобальные вызовы” XXV сессии Международной ассамблеи столиц и крупных городов.

В рамках международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в Астане пройдет индустриальная конференция Transforming the Energy Ecosystem. Мероприятие посвящено перспективам развития энергетической отрасли. В конференции примут участие министр энергетики РК Канат Бозумбаев, президент и главный исполнительный директор GE в России/СНГ Рон Поллетт, руководители крупнейших энергетических компаний Казахстана.



Астана