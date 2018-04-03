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Неделя власти Неделя власти

Алла Иванилова
В понедельник в Астане прошло 6-е заседание рабочей группы “ЕС - Центральная Азия по охране окружающей среды и изменению климата”.
На территории международной выставки ЭКСПО-2017 прошел Национальный день Малайзии. На открытии выступил вице-министр национальной экономики РК Айбатыр Жумагулов.
Во вторник под председательством главы государства состоялось заседание Совета безопасности, на котором обсудили актуальные вопросы обеспечения кибербезопасности и профилактики терроризма.
В рамках ЭКСПО-2017 прошел День Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
В среду премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев провел совещания по вопросам миграционной политики и развития моногородов, по вопросам цифровизации деятельности государственных органов в рамках проекта государственной программы “Цифровой Казахстан” и заседание экспертного совета по конкурентоспособности.
Вчера, в четверг, в Астане состоялось заседание Военного совета Пограничной службы КНБ РК под председательством заместителя председателя КНБ РК - директора Пограничной службы генерал-майора Дархана Дильманова.
Прошло пленарное заседание “Новая программа устойчивого развития городов как ответ на глобальные вызовы” XXV сессии Международной ассамблеи столиц и крупных городов.
Сегодня, в пятницу, состоится рабочая поездка министра по делам религий и гражданского общества РК Нурлана Ермекбаева в Атыраускую область, в рамках которой пройдет межрегиональный семинар по вопросам религий.
В рамках международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 прошла индустриальная конференция Transforming the Energy Ecosystem, посвященная перспективам развития энергетической отрасли. В конференции приняли участие министр энергетики РК Канат Бозумбаев, президент и главный исполнительный директор GE в России/СНГ Рон Поллетт, руководители крупнейших энергетических компаний Казахстана.

Астана

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Просмотрено: 2618 раз Просмотров: 2618 опубликовал: Ruslan 14 июля 2017 Напечатать Комментарии (0)
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